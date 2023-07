Fastweb sempre più green: sim “eco-friendly” in plastica riciclata al 100%

L’impegno di Fastweb per la sostenibilità ambientale prosegue con una nuova iniziativa sul segmento mobile: il lancio delle nuove sim “eco-friendly” realizzate in plastica riciclata al 100% e certificate Carbon Neutral in fase di produzione da Thales, una delle maggiori aziende produttrici di eco-sim.

Le nuove sim eco-friendly sono ricavate dalla plastica riciclata dallo smaltimento di vecchi frigoriferi attraverso un processo di riutilizzo della materia prima a basso impatto ecologico. Famiglie e piccole medie e grandi imprese possono acquistarle da subito in tutti i negozi monobrand e sul canale web ufficiale dell’azienda. Le sim eco-sostenibili sostituiranno progressivamente le sim attualmente prodotte in plastica tradizionale, offrendo agli utenti la stessa esperienza e qualità delle schede tradizionali.

Più eco, più mini: le nuove sim Fastweb

Rispetto alle sim precedenti, le nuove eco-sim hanno una dimensione dimezzata e, grazie al programma di compensazione delle emissioni di carbonio realizzato da Thales, sono certificate Carbon Neutral, perché garantiscono l’azzeramento della propria impronta carbonica in fase di produzione.

Anche il packaging è stato rinnovato utilizzando poliestere biodegradabile ed eco-compatibile e riducendo del 50% le sue dimensioni per minimizzare ulteriormente l’utilizzo di plastica.

Realizzata in ottica green anche la card informativa a disposizione dei clienti, ridisegnata per limitare il consumo di carta e inchiostro e certificata Fsc (Forest Stewardship Council), che garantisce l’utilizzo di materiali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile.

Fastweb ha l’obiettivo di diventare un’azienda Carbon Neutral entro il 2025 attraverso l’efficienza energetica, l’attenzione all’utilizzo delle risorse e offrendo ai propri clienti soluzioni digitali sostenibili, oltre a sostenere progetti di riforestazione e per la protezione dei mari.

La strategia di sostenibilità

Fastweb prosegue così il rafforzamento della sua strategia di sostenibilità a favore della salvaguardia dell’ambiente. La società, che già dal 2015 acquista il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, è impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici e nel contribuire a realizzare un futuro sempre più eco-sostenibile.

La visione strategica di Fastweb sulla sostenibilità ha il claim “Tu sei futuro” e si basa “sul perseguimento dei più alti standard di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, oltre che sul rinnovato impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese”.

Ad aprile scorso l’azienda ha pubblicato il nuovo Report di Sostenibilità di Fastweb, insieme alla sua prima Relazione di Impatto relativa agli obiettivi della Società Benefit.

Oltre ad acquistare il 100% dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e lavorare costantemente per migliorare l’efficienza della propria infrastruttura, Fastweb compensa tutte le emissioni dirette residue e le emissioni indirette legate alle attività finalizzate all’erogazione dei servizi. Inoltre, da settembre 2022, la società ha iniziato a compensare le emissioni indirette derivate dall’utilizzo del servizio da parte dei clienti. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione dell’obiettivo di diventare Carbon Neutral per tutte le emissioni di CO2 entro il 2025, con 25 anni di anticipo rispetto agli obiettivi dell’Unione europea.

L’impegno per la tutela del Pianeta si concretizza anche attraverso la riduzione dei consumi di energia per mezzo di diverse azioni, quali il monitoraggio continuo, la produzione “on site” di energia rinnovabile, l’efficientamento energetico, l’ottimizzazione delle operations e il decommissioning di vecchie reti e tecnologie.

Nel 2022 Fastweb ha anche sostenuto diversi progetti a favore per Pianeta, volti alla salvaguardia e rigenerazione dei mari e della loro biomassa e ad attività di riforestazione di aree urbane ed extraurbane.

@RIPRODUZIONE RISERVATA