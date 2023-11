Fibra ottica B2B, Mynet acquisisce Uli e diventa socio Mix

Mynet compra Uli – Utility Line Italia e allarga le sue ambizioni nel settore italiano delle Tlc con un focus sull’area lombarda. Mynet, operatore nazionale delle telecomunicazioni con oltre 30.000 km di fibra ottica di proprietà, ha annunciato di aver acquisito il controllo totale di Uli con un’operazione che le permetterà di ampliare la sua presenza anche nella provincia di Monza-Brianza, offrendo servizi più puntuali ai clienti locali.

Grazie all’acquisizione di Uli, Mynet diventa anche azionista di Mix, il più importante punto di interscambio dati d’Italia.

Mynet acquisisce Uli: le sinergie

Uli è un’azienda telefonica con sede a Seveso (MB) e opera a livello nazionale nella rivendita di servizi di fibra ottica, telefonia, centralini telefonici, posta certificata e servizi di datacenter evoluti. La sua acquisizione da parte di Mynet consentirà all’operatore di aggiungere oltre 500 nuovi clienti business al proprio portafoglio.

Inoltre, grazie all’operazione, Mynet supera il traguardo dei 100.000 indirizzi IPv4 a disposizione, diventando il primo operatore con ricavi annui inferiori al miliardo di euro ad avere tale quantità di indirizzi Ip e fibra ottica di proprietà.

“Questo rappresenta un importante passo in avanti per l’azienda, che si pone l’obiettivo di una crescita sostenibile e ben ponderata”, si legge nella nota per i media.

Anche il traguardo dell’iscrizione al Mix viene messo in evidenza. Mix vanta un traffico di picco di 2,4 Terabit/s e una capacità totale di 13,37 Terabit/s. Questa nuova partnership consentirà a Mynet di espandere ulteriormente la propria rete e di offrire ai propri clienti ancora più possibilità di connessione.

Il valore del capitale umano prima degli asset

“Mynet ha sempre selezionato in modo certosino le proprie acquisizioni”, ha commentato Riccardo Barbera, presidente e co-fondatore di Mynet (a destra nella foto), aggiungendo che l’obiettivo non è mai di mera crescita del fatturato o del valore degli asset, ma innanzitutto quello di “mettere a fattor comune il valore umano e delle professionalità che riscontriamo nelle società acquisite. Non solo faremo tesoro di tutte le esperienze all’interno di Uli e manterremo gli uffici e il personale a Seveso, ma abbiamo concordato con Vittorio Figini, Ad di Utility Line, di rimanere ‘in famiglia’ per almeno 1 anno e mezzo per proseguire, insieme, a far crescere Mynet in Monza e Brianza e per altri interessanti progetti futuri da sviluppare insieme nell’alta Lombardia”.

Vittorio Figini, fondatore e amministratore di Utility Line Italia (a sinistra nella foto), ha espresso la sua soddisfazione per l’ingresso di Uli “nella famiglia Mynet”. Uli, ha detto, “è un operatore storico, di quelli partiti nel 1995 e dei pochissimi rimasti sul mercato ininterrottamente dall’inizio dell’Internet commerciale in Italia, proprio come Mynet”. I valori condivisi sono quelli di “mettere al primo posto le persone, l’etica e la qualità del lavoro attraverso una crescita sostenibile e ben ragionata, non meramente speculativa”.

