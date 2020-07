Geymonat (Tim): “Con l’intelligenza artificiale salto di qualità di reti e servizi”

L’intelligenza artificiale applicata alle reti è il salto di qualità e prestazioni che permette di dare un senso ai Big data e rendere al cliente un servizio superiore. Lo ha dichiarato Marina Geymonat, Leader AI Centre of Excellence – Services Innovation – Tim intervenendo alla tavola rotonda “Next generation network, fra intelligenza artificiale e machine learning” nell’ambito del quarto appuntamento del web summit Telco per l’Italia 2020 2020 organizzato da CorCom e Digital360.

“Solo l’Ai permette di catturare quantità enormi di dati disparati che arrivano in un flusso continuo e di dar loro un senso“, ha affermato Geymonat. “Ciò permette a una telco di capire se la rete sta funzionando bene, se i clienti stanno ricevendo il servizio atteso, se c’è un guasto e dove. E di agire in modo predittivo”.

Monitorare grandi quantità dati e apparati eterogenei, evitare o prevedere un problema, agendo in tempi rapidi per risolverlo sono le sfide che le telco possono vincere grazie all’Ai. “Garantire la qualità prodotto catturando le anomalie prima che il problema sia palese è essenziale per le telco, che agiscono a livello di rete e servizi, ma anche per altre industrie. Tim ha soluzioni che fanno proprio questo per suoi clienti: analisi dei dati e gestione di grandi quantità apparati connessi, con capacità predittiva e proattiva”, ha sottolineato Geymonat.

Sono soluzioni che Tim sviluppa e testa già internamente e che coinvolgono la trasformazione dei processi: “È necessaria per beneficiare al massimo di Ai e automazione, che altro non è se non l’applicazione pratica dell’intelligenza artificiale”.

La rilevanza strategica dell’Ai per Tim è testimoniata dalla partnership stretta di recente con Google Cloud: non una semplice collaborazione ma un’alleanza per il progresso digitale del Paese che unisce, ha detto Guymonat, “la scalabilità, standardizzazione e potenza di Google con la grande esperienza di Tim”.

Le due società daranno vita a iniziative congiunte di go-to-market per supportare le aziende italiane, di tutte le dimensioni e di tutti i settori, a sfruttare più rapidamente i vantaggi delle tecnologie cloud grazie all’utilizzo di servizi innovativi ad valore aggiunto. La nuova offerta sarà a disposizione anche della pubblica amministrazione, servizi governativi inclusi, che potranno dotarsi di infrastrutture e servizi cloud pubblici, privati o anche ibridi in grado di offrire controllo locale sui dati. Gli ingegneri di Tim e Google Cloud lavoreranno a stretto contatto per creare soluzioni altamente innovative specificamente pensate per il mercato italiano.

Geymonat ha anche sottolineato le competenze e gli investimenti in ricerca e sviluppo legati al Centro di eccellenza Ai di Tim, nonché il valore dell’ecosistema del gruppo italiano delle Tlc, composto da aziende di ogni dimensione, università e centri di ricerca, startup, Ott. “Per ottenere il massimo da quello che il 5G offre in temi di pervasività, affidabilità, prestazioni e implementazione dell’Ai è fondamentale l’ecosistema. Ribadisco l’importanza dell’accordo con Google, un partner che ha grande esperienza nell’Ai e ci permette di portare l’intelligenza artificiale negli elementi hardware e software, nelle Api che permettono di orchestrare le varie funzionalità della rete, e nei servizi finali”, ha concluso Geymonat. “Il 5G non si ferma alle reti: il suo cuore è nell’abilitazione dei servizi e per realizzarli e beneficiarne l’ecosistema è chiave”.

