Gli italiani e lo smartphone: spesa media di 126 euro all'anno - CorCom

Quanto si spende oggi per utilizzare il telefono cellulare? Per fare chiarezza sui costi sostenuti dagli italiani per le tariffe mobile, Facile.it ha commissionato un’indagine agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat. Lo studio è stato realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, da cui è emerso che, in media, gli italiani pagano 126 euro l’anno.

Quanto spendono gli italiani per il cellulare

Guardando più da vicino il campione intervistato emerge però che il 17% dei rispondenti, pari a circa 5,1 milioni di individui, spende decisamente meno, vale a dire 72 euro l’anno; solo per il 5% dei clienti il costo supera i 240 euro annui.

Secondo lo studio, il prezzo medio varia sensibilmente a seconda della fascia anagrafica; la bolletta più pesante è quella dei 65-69enni (156 euro l’anno) e quella dei 70-74enni (138 euro l’anno), probabilmente perché meno abituati a destreggiarsi tra le offerte dei diversi operatori. A riprova di questo, coloro che spendono meno sono i 25-34enni e i 35-44enni; in media, rispettivamente, 119 euro e 115 euro l’anno. Se si guarda al traffico dati disponibile emerge che gli italiani possono contare in media su 41,7 Gb al mese. E se, da un lato, l’11% del campione dispone di solo 5 o meno Gb al mese, dall’altro ci sono 3,4 milioni di italiani che hanno offerte con traffico dati superiore ai 70 Gb mensili.

Nonostante un volume di dati mediamente importante, non sempre i Gb a disposizione sono sufficienti; il 20% dei rispondenti, pari a circa poco meno di sei milioni di individui, ha detto di fare fatica ad arrivare a fine mese con la propria offerta e per questo deve centellinare l’uso dei dati altrimenti rischia di finirli.

Un popolo innamorato del telefono, fin dall’infanzia

In media ogni italiano possiede 1,3 telefoni cellulari a testa. Questo non solo significa che la quasi totalità della popolazione è dotata di un dispositivo mobile, ma anche che ci sono addirittura 7,3 milioni di italiani che ne hanno due e ben 1,7 milioni che ne possiedono tre o più.

Ma a che età si riceve il primo cellulare? L’indagine ha messo in luce come negli ultimi 20 anni, cioè da quando i telefonini sono diventati prodotti di massa, l’età in cui se ne entra in possesso per la prima volta sia costantemente calata. Se, quindi, i quarantacinquenni di oggi hanno ricevuto il primo cellulare, in media, intorno ai 23-24 anni, i venticinquenni lo hanno avuto a 14 anni e i diciottenni addirittura a 12 anni.

