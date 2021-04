Telefonia mobile, internet e pay tv: in Italia tariffe al ribasso per le offerte all inclusive - CorCom

Sempre più offerte convergenti da parte delle compagnie Tlc. Alla normale promozione con Internet e telefono di casa è possibile abbinare diversi servizi aggiuntivi: sim mobile comprensiva di chiamate, sms e traffico dati, oppure Pay TV o altri servizi aggiuntivi. Nel complesso il servizio incluso costa meno rispetto al suo acquisto “singolo”. Inoltre, la velocità di connessione è maggiore, e i costi di attivazione si riducono. Emerge dal focus dell’ultimo Osservatorio SosTariffe.it mirato sui vantaggi economici delle offerte convergenti.

Offerta Internet fisso base, quanto costa in media

L’indagine è stata condotta, grazie all’ausilio del comparatore “offerte Internet casa”, e tenendo conto delle tariffe presenti sul mercato a marzo 2021. In media per una promozione Internet fisso, che consente di navigare a una velocità di 618 Mbps, si spendono 30,22 euro al mese. Cifra che cala a 20,78 se l’offerta è in promozione.

Le promozioni hanno una durata media sempre più lunga, che ora si aggira sui 93 mesi (circa 8 anni). Tra i vari costi compresi c’è l’attivazione, che in media è di 78,77 euro ma viene spalmata in quasi tutto il primo anno (11 mesi in media). Poi tra le varie voci c’è il costo del modem in comodato, in media al prezzo di circa 36,92 euro, che viene incluso nel canone mensile e ripartito in 48 mesi.

Abbinamento Internet fisso e Pay TV

Le offerte convergenti Internet casa e Pay TV consentono di usufruire di un pacchetto all inclusive, comprensivo di un servizio che costerebbe molto di più se acquistato a parte. In questo caso facciamo riferimento ai canali TV a pagamento. In media oggi sul mercato questo tipo di offerte ha un costo medio di 39,69 euro. Cifra che cala a 34,28 euro al mese quando sono in promozione. Le promozioni hanno inoltre una durata di circa 82 mesi (più di 6 anni).

Se da un lato il costo di attivazione di questo tipo di offerta è più basso rispetto ai pacchetti internet casa base (circa 63,88 euro), dall’altro il prezzo del modem in comodato è di circa 121,30 euro, già inclusi nel canone e da pagare in 48 mesi. I servizi TV inclusi dell’offerta hanno un valore medio di 13,64 euro al mese se attivati separatamente da un’offerta Internet casa.

Abbinamento Internet casa e sim mobile

Le offerte Internet casa e sim mobile insieme hanno un costo medio di 36,79 euro al mese che scende 34,28 euro al mese quando sono in promozione. Il costo di attivazione è di 35,43 euro, circa la metà di quanto si paga di solito con i pacchetti internet casa. Il costo del modem è di circa 130,15 euro, incluso nel canone e ripartito in 48 mesi. Il servizio incluso di sim mobile vale in media 19,33 euro. Infine, c’è da considerare che questo tipo di offerte convergenti consente di navigare in media a una velocità pari a circa 1463 Mbps: più del doppio delle offerte Internet casa semplici. Per trovare l’offerta convergente più conveniente è possibile consultare il tool di comparazione prezzi di SosTariffe.it.

