Iliad lancia Space, la nuova rete di distribuzione

Iliad rilancia e allarga la propria rete di distribuzione con Iliad Space. L’offerta dell’operatore è ora infatti disponibile anche nei negozi di telefonia specializzati e non più solo nei 39 Flagship Store, 1.200 Iliad Corner e i più di 2.000 Iliad Point e Iliad Express.

I vantaggi della nuova rete

Iliad Space nasce dalla volontà dell’operatore di essere più vicino agli attuali e nuovi utenti e di raggiungerli in maniera capillare su tutto il territorio. I negozi specializzati, infatti, rappresentano dei veri e propri punti di riferimento territoriale, rafforzando la relazione di fiducia costruita giorno per giorno con gli utenti. “La proposta di Iliad – si legge in una nota – e la sua offerta senza rimodulazioni, senza vincoli e senza costi nascosti, sono ora sempre più a portata di mano”.

Le proposte di Iliad

Per gli utenti sarà possibile attivare una nuova sim scegliendo tra le offerte mobile Iliad come la Giga 150 che offre 150GB in 4G/4G+/5G, minuti ed sms illimitati a 9,99 euro, Giga 100 con 100GB, minuti ed sms illimitati a 7,99 euro, Dati 300 con 300GB a 13,99 euro per chi ha bisogno di sola connessione internet e l’offerta Voce, che include minuti ed sms illimitati e 40MB per la connessione a 4,99 euro al mese. Inoltre, una volta attivata la propria offerta mobile, i punti vendita Iliad Space rimarranno come punto di riferimento per gli utenti che avranno la possibilità di ricaricare la propria sim nel negozio più vicino oppure di richiedere un cambio offerta.

I nuovi traguardi sul fronte Ftth

Non basta. Iliad ha annunciato di essere vicina alla soglia di 10 milioni di unità abitative cablate in Ftth e di aver raggiunto i 150mila clienti a banda ultralarga. E grazie all’accordo siglato con Fastweb siglato a ottobre scorso la telco guidata da Benedetto Levi garantirà ai nuovi utenti prestazioni di velocità con download fino a 2,5Gbit/s (le performance possono variare in base a copertura, gradi di congestione della rete, tecnologia disponibile nella zona, capacità del server a cui si è collegati ed utilizzo della connessione wifi) e fino a 500 Mbit/s in upload grazie alla tecnologia di rete Ftth Gpon.

Inoltre lo scorso febbraio l’operatore ha annunciato un upgrade tecnologico per portare la connettività in download fino a 2,5 Giga al secondo a Milano, Bologna e Torino.

“A Milano, Bologna e Torino, non essendo possibile installare gli apparati proprietari nelle centrali, fino a ieri la velocità massima di download era di 1 Gbit/s. Da oggi in poi – grazie ad uno sviluppo tecnologico del nostro partner Open Fiber – i nuovi utenti potranno navigare fino a 2,5 Gbit/s in download. Iliad è al lavoro per permettere anche ai propri utenti in questi tre comuni di scegliere l’upgrade del servizio per ottenere servizi in fibra alla nuova velocità”, ha evidenziato l’ad di Iliad Benedetto Levi.

