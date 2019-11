Salvi i lavoratori del call center Inps, Comdata applica la clausola sociale

Comdata conferma l’applicazione della clausola sociale per gli addetti al call center dell’Inps. La società aggiudicataria in Rti della gara per la fornitura e gestione dei servizi del Contact Center Multicanale a favore di Inps – Equitalia, conferma dunque per il mantenimento dei livelli occupazionali.

“In rispetto dell’impegno assunto al momento dell’aggiudicazione della gara e dei requisiti definiti con le parti in data 4 novembre 2019 presso il Ministero del Lavoro, Comdata ha avviato le procedure per formalizzare l’assunzione di tutti i lavoratori aventi tale diritto e che ne facciano richiesta – si legge nella nota – La Rti entrante garantirà a tutto il personale in assunzione gli stessi trattamenti contrattuali ed economici attualmente percepiti con mantenimento dell’anzianità maturata; anche al personale in somministrazione sarà garantita la conferma delle attuali condizioni. Il personale dei centri di Napoli e L’Aquila, siti precedentemente in subappalto, e provvisto dei requisiti verrà assunto direttamente da Comdata”, conclude.

Sono circa 3mila i lavoratori coivolti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA