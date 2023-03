Tim, c’è l’offerta di Cdp per Netco: il “verdetto” entro fine mese

Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestito ha dato il via libera alla presentazione di un’offerta non vincolante per Netco, offerta che oltre alla rete include anche Sparkle. In campo Cdp Equity e il fondo Macquarie che ha in capo il 40% di Open Fiber. nessun dettaglio per l’ora sull’entità economica dell’offerta.

Il termine della validità dell’offerta è stato fissato al 31 marzo a una settimana dunque dalla scadenza di quella del fondo americano Kkr che è stata posticipata al 24 marzo a seguito della richiesta da parte del Governo.

L’offerta di Cdp-Macquarie sul tavolo del cda del 15 marzo

In una nota Tim comunica di aver ricevuto formalmente l’offerta per l’acquisto del 100% di Netco “coincidente con il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusivo degli asset e attività di FiberCop, nonché della partecipazione in Sparkle”. L’offerta, fa sapere la telco guidata da Pietro Labriola, sarà sottoposta all’esame preliminare del Comitato Parti Correlate (ai sensi della normativa applicabile a CdP Equity, quale parte correlata di Tim) e sarà poi portata al tavolo del cda con tutta probabilità in data 15 marzo, ossia in occasione della riunione del board già programmata o in un’altra data da definire, puntualizza la telco.

Aspetti tecnici da chiarire verso l’obiettivo della rete nazionale

Venerdì 3 marzo fa l’amministratore delegato di Cdp Equity Francesco Mele nel rispondere alle domande dei giornalisti a margine dell’inaugurazione della mostra “Costruire il futuro” ha puntualizzato che “il lavoro di Cdp è legato a stretto filo con quello della politica e degli altri stakeholder in partita. Non dipende solo da noi. Stiamo lavorando e bisogna allineare tutti gli interessi in gioco”. Mele ha aggiunto che “bisogna chiarire anche aspetti tecnici che hanno implicazioni industriali, legali e competitive che devono essere valutate con attenzione”. “Valuteremo e faremo il possibile, non è un lavoro facile. C’è un interesse Paese nel creare una rete efficiente e un disegno politico che punta a una rete nazionale a controllo pubblico che si può fare in molti modi e non necessariamente con noi. Siamo un investitore in infrastrutture e quindi abbiamo una buona esperienza e pensiamo di poter contribuire al progetto”.

L’offerta di Kkr già giudicata non del tutto soddisfacente

Tim nei giorni scorsi ha giudicato non del tutto soddisfacente l’offerta presentata dal fondo americano Kkr che si aggira sui 20 miliardi più 7 di investimenti in nuove reti. E stando a indiscrezioni l’azionista numero uno Vivendi non sarebbe disposto a chiudere sotto i 25 miliardi.

