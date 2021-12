Tim, Gubitosi lascia il posto in cda. Strada spianata per Labriola - CorCom

L’ex Ad di Tim Luigi Gubitosi si appresta a lasciare il suo posto in Consiglio di amministrazione. Per il neo direttore generale Pietro Labriola, ceo di Tim Brasil, si spiana dunque la strada per l’ingresso nel Consiglio e la nomina ad amministratore delegato. Se Gubitosi non avesse lasciato, l’unica opzione sarebbe stata la rinuncia, da parte dell’azionista di maggioranza Vivendi, a uno dei suoi tre consiglieri nel board per consentire l’ingresso di Labriola.

Secondo quanto si apprende Gubitosi – che oggi non ha partecipato al Cda – ha trovato un accordo con Tim per nel rispetto di quanto previsto dal contratto, incluse le manleve, ma senza “maxi” buonuscita come ipotizzato da indiscrezioni di stampa. Il passo indietro sarebbe maturato nello spirito della lettera in cui il manager ha spiegato le ragioni della rinuncia alle deleghe da amministratore delegato e da direttore generale.

Immediato il commento della notizia da parte del leader della Lega Matteo Salvini, che per l’ennesima volta interviene a gamba tesa sulla vicenda Tim nonostante il dossier dell’Opa Kkr sia sul tavolo del comitato creato dal Governo, in cui siede anche il ministro dello Sviluppo economico (leghista) Giancarlo Giorgetti, insieme con il ministro dell’Economia Daniele Franco, il ministro della Transizione digitale Vittorio Colao. “Adesso la Lega chiede al Governo di vigilare per evitare svendite, spezzatini, chiusure e licenziamenti, difendendo dati, reti e sicurezza nazionale”, ha detto Salvini nell’apprendere la notizia delll’uscita di Gubitosi da Tim.

