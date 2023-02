Vodafone: Liberty Global nel capitale alla soglia del 5%

L’americana Liberty Global entra nel capitale di Vodafone, con una quota del 4,92%. Non si tratterebbe però dell’inizio di una scalata: il ceo del gruppo di Denver, Mike Fries, parla piuttosto di un “investimento opportunistico e finanziario”.

Il valore dell’operazione

Più nello specifico, Liberty Global ha acquistato 1.335 milioni di azioni, un’operazione finanziata principalmente attraverso “un finanziamento senza rivalsa, che ha richiesto un finanziamento azionario da parte di Liberty Global di circa 225 milioni di sterline“.

L’investimento in Vodafone, sottolinea una nota, “fa parte del portafoglio di investimenti di Liberty Global di oltre 75 società e fondi attraverso contenuti, tecnologia e infrastrutture, comprese le partecipazioni in società come Itv, Televisa Univision, AtlasEdge, Plume e la serie di corse di Formula E“. Liberty Global ribadisce in ogni caso che non sta valutando un’offerta per Vodafone.

“Crediamo, come molti altri, che il prezzo a cui attualmente quota Vodafone non riflette il valore sottostante a lungo termine delle loro attività operative o il loro annuncio consolidamento e opportunità infrastrutturali”, dice Fries nella nota. “Continuiamo a rimanere disciplinati riguardo al nostro capitale e pienamente si prevede che il capitale utilizzato per finanziare questo investimento sarà reintegrato con la vendita di alcuni asset non fondamentali col tempo.”

L’attuale assetto azionario del gruppo

L’arrivo di Liberty Global segue a distanza di una decina di giorni l’operazione con cui e&, società degli Emirati Arabi, ha aumentato la propria partecipazione nel Gruppo Vodafone, salendo al 13%. In questo caso la scalata iniziata a maggio 2022 (con un investimento da 4,4 miliardi di dollari per comprare il 9,8% delle azioni) è conclamata, visto che circa un mese fa la quota era già stata incrementata raggiungendo il 12%. L’attuale assetto azionario della società vede dunque gli emiratini in testa, seguiti da Liberty Global, e poi da Norges Bank Investment Management con il 3,12% e The Vanguard Group con il 2,99%.

