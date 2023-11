Vodafone vince la gara Consip per la telefonia mobile nella PA

A Vodafone la gara Consip per la fornitura dei servizi di telefonia mobili delle PA. Il nuovo contratto “Telefonia mobile edizione 9” rende disponibile un’offerta di soluzioni in grado di soddisfare i fabbisogni di comunicazione mobile della PA, attraverso: servizi di telefonia (fino a 1.400.000 utenze); noleggio e manutenzione dei device radiomobili (telefoni e tablet di diverse categorie); servizi evoluti di mobilità (Lan/Intranet, sms massivi, Enterprise Mobility Management, Sicurezza centralizzata, Fleet Management).

Le novità del contratto

Il contratto punta alla promozione dell’innovazione tecnologica con l’introduzione del 5G come nuovo servizio disponibile e come offerta per tutti i terminali radiomobili. Sul fronte della qualità del servizio voce e dati si garantisce una copertura territoriale agli utenti come segue: 99,3% per voce e dati in 4G, al 94,7% per dati in 4G+ ed un terzo del territorio per il 5G);

Prevista anche un’ampia gamma di device radiomobili con la disponibilità dei sistemi operativi iOS e Android e un effort sulla cybersecurity attraverso l’introduzione di un servizio di “sicurezza centralizzata” per aumentare la protezione delle utenze a livello di rete dell’operatore mobile.

Attenzione anche alla salute con valori di Sar (quantità di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano) dei terminali radiomobili inferiori di almeno il 50% rispetto a limiti di legge.

Le modalità di adesione

L’adesione al nuovo contratto – attivo da oggi – avverrà con un “ordine diretto su convenzione” che potrà riguardare le utenze e le relative configurazioni, gli apparati telefonici, i servizi aggiuntivi.

