Zte battezza Aivo: big data e AI per le reti 5G

Zte ha presentato una soluzione digitale chiamata Aivo (AI Insight value operation), che unisce Big data e intelligenza artificiale per aiutare le aziende telecom a costruire una piattaforma O&M (Operation & Maintenance) intelligente e di nuova generazione orientata all’evoluzione del 5G. La soluzione fornisce anche supporto integrato di pianificazione e costruzione della rete, ottimizzazione O&M e sviluppo dei servizi, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del fornitore cinese di tecnologie e apparati di telecomunicazione e dispositivi mobili consumer.

La soluzione Zte Aivo mira a risolvere uno delle maggiori sfide per gli operatori telecom, afferma l’azienda di Shenzhen, integrando Big data e la tecnologia di Ai e adottando un motore Ai gerarchico per costruire una piattaforma intelligente e aperta e realizzare operazioni a valore aggiuhnto. Si tratta di una “innovazione rivoluzionaria”, che permette di collegare il Noc (Network operation center) e il Soc (Service operation center).

La soluzione Aivo di Zte permette di estrarre conoscenza di valore dalla rete, dalla percezione sui servizi e dalla user experience dei clienti delle telco e fornisce agli operatori supporto sull’intero processo e applicazioni mirate.

Migliora la pianificazione e l’efficienza della rete

La soluzione Zte Aivo copre le tre dimensioni: pianificazione e implementazione precise, O&M e ottimizzazione intelligenti e operazioni orientate al valore. La soluzione può offrire una pianificazione e un’implementazione precise orientate all’esperienza del servizio 4G e 5G utilizzando l’algoritmo di Ai per prevedere con accuratezza la copertura e migliorare l’efficienza del 70% rispetto al convenzionale network planning.

In termini di O&M intelligente e ottimizzazione, la soluzione, grazie all’intelligenza artificiale, può supportare la previsione dei problemi sulla rete e l’analisi delle cause per migliorare l’efficienza del 30% e supportare il risparmio energetico. Grazie all’autoapprendimento di cui è capace la tecnologia Ai e all’accurata previsione e distribuzione del traffico, può migliorare il risparmio energetico del 10% senza alcun impatto sulla qualità del servizio.

Più valore dalla rete

La soluzione Aivo funziona in modo ottimale anche nell’applicazione di operazioni di valore. Grazie alla tecnologia della profilazione utenti, la soluzione può permettere un marketing preciso per spingere del 30% il tasso di conversione dal marketing all’abbonamento. Può anche aiutare gli operatori a identificare in anticipo più del 90% dei problemi di percezione del servizio da parte degli utenti, riducendo in modo efficace i reclami.

La soluzione Zte Aivo è stata già applicata in oltre 30 reti Tlc in tutto il mondo. Il focus costante di questa soluzione sono l’esperienza dell’utente e i requisiti di servizio per aiutare gli operatori telecom a fidelizzare gli utenti, migliorare le capacità operative e mantenere la leadership di mercato.

L’azienda cinese aggiunge nella sua nota per i media che ad oggi ha siglato 46 contratti commerciali 5G su scala globale (in Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa).

