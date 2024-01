Accenture è il gigante mondiale dell’IT: il brand vale 40,5 miliardi

Accenture (il cui valore del brand è in crescita del 2% a 40,5 miliardi di dollari) e Tcs (+11% a 19,2 miliardi di dollari) continuano a essere i marchi di servizi IT di maggior valore al mondo: lo afferma il nuovo rapporto di Brand Finance, secondo cui Accenture è già ben posizionata per abbracciare la mega-tendenza dei modelli linguistici generativi di grandi dimensioni, che offre la possibilità di reinventare aziende e industrie.

Secondo l’indagine, la crescita di Tcs è in gran parte determinata dai continui e costanti investimenti nel marchio e nel marketing. La sponsorizzazione della Formula E ne è un buon esempio: la partnership con Jaguar non solo dà visibilità alla società presso un pubblico chiave, creando in loro consapevolezza e familiarità, ma funge anche da vetrina, aumentando la reputazione e la considerazione del brand.

AI: la grande occasione

“Mentre i marchi di servizi IT hanno prosperato durante il boom della trasformazione digitale, l’attuale rallentamento guidato da venti contrari macroeconomici, inflazione e tensioni geopolitiche li ha portati a ripensare le loro strategie – afferma Lorenzo Coruzzi, Valuation Director di Brand Finance -. Nonostante la cautela nella spesa a breve termine, la consistente domanda a lungo termine di AI rappresenta un’opportunità cruciale per i marchi di servizi IT di adattarsi e differenziarsi”.

WHITEPAPER Nel 2023 dovrai conoscere (e usare) l'Account Based Marketing: da dove partire Social Network Marketing analytics

Infosys il brand a più rapida crescita negli ultimi 5 anni

Infosys emerge nel report come uno dei marchi di servizi IT preminenti, raggiungendo il più rapido tasso di crescita annuale composto (Cagr) del valore del brand negli ultimi cinque anni tra i marchi di servizi IT. Con un’impressionante crescita del 9,3% a 14,2 miliardi di dollari quest’anno, Infosys è ora il terzo marchio IT di maggior valore a livello globale.

Sotto la guida dell’amministratore delegato Salil Parekh, che di recente è salito al primo posto tra gli amministratori delegati del settore dei servizi IT nel Brand Finance Brand Guardianship Index 2024, l’azienda ha costantemente conseguito una forte crescita del valore del marchio in un contesto di mercato in rapida evoluzione e difficile.

Il boom di HclTech

L’aumento della valutazione del marchio di HclTech (il valore del marchio è salito del 16% a 7,6 miliardi di dollari) lo posiziona tra i cinque marchi IT in più rapida crescita e come il marchio in più rapida crescita tra i 10 maggiori marchi IT nella classifica di quest’anno, incrementando il valore grazie a importanti accordi di sponsorizzazione con giganti dello sport come i New York Giants e i New York Jets. Secondo la ricerca di Brand Finance, il ceo di HclTech è stato anche il primo nella categoria “è un campione di sostenibilità” nel settore dei servizi IT.

Il caso Globant

L’argentina Globant ha registrato una crescita eccezionalmente rapida del valore del proprio marchio, con un aumento del 34% a 1,6 miliardi di dollari, diventando così il marchio di servizi IT a più rapida crescita nel 2024. La crescita di Globant è guidata dalla sua crescente presenza globale e dalle solide prestazioni finanziarie, con una ricerca di Brand Finance che ha individuato un aumento significativo della considerazione del marchio e di altre metriche di Brand Strength: quest’anno la Brand Strength è migliorata da 77 a 81, rendendo Globant un marchio con rating AAA. Grazie a questo aumento, Globant si assicura una posizione tra i primi cinque marchi di servizi IT più forti al mondo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA