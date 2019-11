Dedagroup lancia l’Academy per “digital” fashion: in campo 45 neolaureati

Dalla storia della moda allo sviluppo di metadati per piattaforme ad hoc. Rivolta a 45 giovani neolaureati, debutta a febbraio la nuova Dedagroup Digital Academy – Stealth Edition che punta a favorire lo sviluppo delle competenze richieste dalle nuove professioni digitali in ambito Fashion & Luxury Retail.

Il percorso formativo si basa su Stealth, the Fashion Platform, software made in Italy che si propone come piattaforma estesa di gestione dei processi fashion. Vengono alternate attività in aula e laboratori di pratica per concludersi con opportunità di inserimento in azienda.

“Questa nuova iniziativa – spiega Valentina Gilli HR Director Dedagroup – intende avvicinare ancora di più il nostro modello di formazione e sviluppo alle esigenze specifiche dei clienti del fashion & luxury, settore nel quale Dedagroup opera da tempo”. Il programma – sei mesi di durata – eredita l’esperienza della Dedagroup Digital Academy, mutuandone – spiega Gilli – “la metodologia didattica, innovativa e dinamica basata sul training on the job, con l’obiettivo di preparare professionisti capaci di impiegare in maniera creativa le tecnologie e accompagnare l’evoluzione digitale delle aziende del settore”.

Dedagroup Academy: come funzionano i corsi

La formazione in aula si svolgerà presso la sede di Dedagroup Stealth a Padova e sarà suddivisa in due fasi: la prima sarà comune a tutti i partecipanti, la seconda vedrà Analisti Funzionali e Software Developer coinvolti in percorsi specializzati per una durata complessiva rispettivamente di 5-7 settimane a seconda del percorso prescelto.

Nella parte comune saranno approfondite tematiche legate a Digital Economy, Valore d’Impresa, Project Management, Data Management, Metodologie Agile. Ci sarà poi un focus particolare sulla Storia della moda, sui Flussi aziendali nel mondo del Fashion e su Stealth, The Fashion Platform.

Per tutta la durata del percorso ogni partecipante sarà seguito da un tutor dedicato e al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Nei percorsi specializzati, Analisti Funzionali e Software Developer approfondiranno il modulo Fashion & Retail con focus diversi. I primi tratteranno concetti legati a Core, Vendite e Distribuzione, Approvvigionamento e Produzione, Retail, S-Apps e Technical, i secondi tematiche connesse ad Architettura, Database e Metadati, PL-SQL/Java, Adf/Bip, WebServices & Api e Form&Report.

I giovani interessati, in possesso di una laurea del settore tecnico-scientifico o umanistico e con una buona conoscenza della lingua inglese, possono candidarsi utilizzando il form dedicato sul sito dell’azienda.

