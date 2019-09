eBay, lascia il ceo Devin Wenig. L’azienda nel guado

EBay ha annunciato le dimissioni del suo chief executive officer Devin Wenig, un segnale che per molti commentatori indica un prossima rivoluzione nelle strategie aziendali, con potenziale vendita di alcuni asset. Il chief financial officer e senior vice president Scott Schenkel è stato nominato ceo ad interim mentre il Cda cerca un nuovo numero uno e, sottolinea l’azienda in una nota, prosegue la revisione strategica del business.

In vista la vendita di alcune attività

Il gruppo dell’e-commerce e delle aste online continua a perdere quote di mercato sotto i colpi della concorrenza di Amazon. In una nota ufficiale l’azienda ha fatto sapere entro la fine dell’anno fornirà dettagli della revisione delle proprie attività già intrapresa con la consulenza di Goldman Sachs. Tra gli asset oggetto di valutazione ci sono StubHub e eBay Classifieds Group.

“Devin è stato un instancabile sostenitore del miglioramento dell’intera attività e, in particolare, ha guidato l’azienda verso una nuova fase dopo lo spinoff di PayPal”, ha dichiarato il presidente del Cda Thomas Tierney. “Tuttavia, nonostante i progressi e fatte una serie di considerazioni, sia Devin che il board ritengono che un nuovo ceo sia la scelta migliore per l’azienda in questo momento”.

La pressione degli investitori

La revisione strategica del portafoglio di attività è stata avviata da eBay il 1 marzo. A luglio i media americani riportavano che erano in corso trattative per vendere StubHub, il più grande sito di compravendita di biglietti online per competizioni sportive, concerti, opere teatrali e altri eventi dal vivo. eBay Classifieds è invece l’attività legata ai piccoli annunci, ma soffre la concorrenza di piattaforme come Craigslist.

L’ormai ex ceo Wenig si era impegnato a snellire il business e generare valore per gli azionisti, pressato non solo dalla concorrenza ma anche dagli investitori attivisti, in particolare Elliott Management (lo stesso che è andato in pressing su At&t), che possiede una quota di eBay del valore di 1,4 miliardi di dollari.

@RIPRODUZIONE RISERVATA