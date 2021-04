Assist e-commerce alle Pmi, patto strategico Confcommercio-Shopify - CorCom

Accelerazione e-commerce per le Pmi italiane. Confcommercio, Edi e Shopify firmano un accordo a sostegno delle imprese associate con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di siti per lo shopping online. Multicanalità e integrazione tra commercio fisico e digitale gli obiettivi dell’operazione che punta alla digital transformation delle piccole e medie imprese. “La pandemia – si legge in una nota – ha accelerato lo sviluppo del commercio elettronico che rappresenta un canale sempre più utile per raggiungere clienti e consumatori”.

Cosa prevede la partnership

L’accordo prevede anche un’assistenza di Edi – il suo Digital Innovation Hub di Confcommercio – e delle associazioni territoriali di Confcommercio alle imprese associate per la realizzazione di un sito di e-commerce e il rimborso da parte di Edi della prima mensilità di fruizione per gli aderenti alla piattaforma di Shopify.

Gli associati potranno usufruire dell’offerta registrandosi su un’apposita pagina a loro dedicata. Inoltre, sarà messo a disposizione delle imprese anche un video tutorial gratuito che spiegherà passo passo come portare il proprio business online.

L’accordo rientra all’interno della nuova strategia Shopify GO, un programma dedicato ai partner, come associazioni e organizzazioni, che propone offerte esclusive, tra cui servizi didattici o sconti sui prodotti.

Obiettivo un modello di business multicanale

“L’e-commerce è uno strumento strategico per le Pmi che possono utilizzarlo per ampliare le opportunità di business e per integrare più canali di vendita, realizzando un modello di business multicanale – dice Paola Generali, presidente di Edi Confcommercio -. La Partnership con Shopify va proprio in questa direzione, perché vuole consentire agli associati Confcommercio nuove e maggiori occasioni di sbocco per la propria attività, dando un contributo concreto al loro processo di trasformazione digitale”.

“Supportare le Pmi italiane rientra nella missione di Shopify di democratizzare l’e-commerce – dice Paolo Picazio, responsabile per lo sviluppo del mercato italiano di Shopify – offrendo a tutti gli imprenditori uno strumento semplice ed efficace per vendere con successo online, e grazie a Shopify GO abbiamo la possibilità di supportare ancora di più le imprese insieme ai nostri partner. Edi Confcommercio condivide questa missione e rappresenta per noi un alleato strategico per guidare le aziende italiane a digitalizzarsi, così da ampliare il proprio business in Italia e all’estero”.

