Sprint al social commerce, TikTok e Shopify alleati (anche) in Italia - CorCom

Avanti tutta sul social commerce, la vendita di prodotti e servizi attraverso piattaforme digitali e social media. Si estende infatti anche in Europa – dopo il debutto negli Usa nel 2020 – l’alleanza fra TikTok e Shopify, e in particolare in Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito.

Grazie all’accordo, le imprese europee che scelgono la piattaforma e-commerce Shopify per gestire il negozio online potranno mettere in vendita i propri prodotti e servizi attraverso campagne pubblicitarie (dirette alla community di TikTok) attraverso gli Shoppable Ads, contenuti video che permettono di accedere direttamente allo shop online del brand. Il tutto in pochi e semplici clic, senza mai uscire dalla piattaforma Shopify.

La corsa del social commerce

Si tratta di una spinta a un mercato, il social commerce, in forte crescita. Secondo Emarketer il settore raggiungerà quota 315 miliardi di dollari entro il 2021 trainato dalla Cina.

Per i merchant Shopify, si legge in una nota, “è un’opportunità unica per raggiungere l’enorme community globale di TikTok che solo in Europa conta oltre 100 milioni di utenti attivi al mese, la cui crescita su tutte le principali fasce demografiche rende la piattaforma di video sharing la vetrina ideale per intercettare nuovi clienti e aumentare la notorietà del proprio brand, a prescindere dalla dimensione aziendale e dai prodotti o servizi offerti”.

Una leva rafforzata dal fatto che i merchant saranno gli unici a vendere su TikTok e quindi ad avere questo tipo di vantaggio.

E-commerce leva anti-crisi

Non solo. La partnership rappresenta un’occasione per dare slancio al proprio business, in un momento in cui l’e-commerce ha subito un vero e proprio colpo d’acceleratore complice l’emergenza pandemica che ha portato online moltissime realtà nel mondo. Soltanto in Italia, nel 2020 i merchant su Shopify sono cresciuti del 247% rispetto al 2019. E ancora, lo scorso anno, il volume lordo delle merci registrato dalle realtà su Shopify è cresciuto del +174% rispetto a quello precedente.

La partnership rientra nell’offerta dedicata alle Pmi di TikTok che, lo scorso anno, ha lanciato il TikTok Hub per le Pmi, piattaforma a disposizione delle piccole e medie imprese che fornisce consigli e soluzioni semplici e convenienti per aiutare le imprese ad attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti, per far crescere il loro successo e sostenerne la crescita.

“Oggi gli utenti, soprattutto i più giovani, comprano anche e soprattutto sui social media e sulle piattaforme digitali ed è lì che i brand devono farsi trovare – dice Paolo Picazio, Head of Market Development di Shopify -. La partnership con TikTok permetterà ai nostri merchant di godere di un servizio esclusivo ed entrare in contatto con nuovi clienti in una modalità assolutamente innovativa che siamo certi contribuirà alla crescita dei brand e ad aumentarne le vendite”.

“In un momento in cui le aziende stanno reagendo alle difficoltà e il social commerce si sta diffondendo sempre di più – dice Adriano Accardo, Managing Director Global Business Solutions di TikTok Southern Europe – i retailer hanno compreso che la community creativa di TikTok si distingue rispetto a quella delle altre piattaforme. Siamo costantemente alla ricerca di modi nuovi e innovativi per connettere i brand con i nostri utenti e supportarne la digital transformation, e in quest’ottica Shopify rappresenta il partner ideale in questo percorso”.

Ecco come funziona il servizio

Sono 5 le principali funzionalità e i relativi vantaggi per ottimizzare gli investimenti messi in campo.

Il nuovo pixel “1-click”: i merchant Shopify possono installare o collegare il proprio TikTok Pixel con un semplice clic, rendendo più facile e veloce il monitoraggio delle conversioni. Un unico One-Stop-Shop per le campagne su TikTok: i merchant possono creare campagne, scegliere il target di preferenza e monitorare le performance in un unico posto. Creatività semplice: il canale consente ai merchant Shopify di creare annunci nativi e condivisibili che abbiano un impatto sulla community. Funzione di Advanced Matching: si tratta di un miglioramento del pixel di TikTok che consente agli inserzionisti di inviare informazioni sui clienti (indirizzi e-mail e numeri di telefono) in modo sicuro per abbinare meglio gli annunci su TikTok alle conversioni dei siti web e arricchire il pubblico per il retargeting. Per finire, credito pubblicitario gratuito: i merchant che aderiscono ai programmi Trial e Basic riceveranno in credito pubblicitario 82 euro dopo aver registrato e collegato un nuovo account TikTok For Business a Shopify e aver speso 20 euro nelle prime due settimane.

I casi di successo

Alcune realtà imprenditoriali italiane stanno già beneficiando dei vantaggi della partnership tra TikTok e Shopify. È il caso di Velasca, che punta sull’artigianato Made in Italy. Paola Parolo, Head of Marketing and Analytics di Velasca: “Abbiamo registrato un aumento in termini di volume di traffico di qualità con una percentuale molto elevata di nuove sessioni (oltre il 95%). Siamo fiduciosi che questo porterà ad un impatto positivo sulle vendite e che potremo considerare TikTok una componente stabile del nostro marketing mix”.

Ad essere presente su TikTok è anche Dolly Noire, marchio italiano di streetwear, e Blowhammer, brand nativo digitale fondato nel 2013 da Salvatore Sinigaglia.

