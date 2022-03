Dopo il “rodaggio” sul mercato britannico, sbarca anche in Italia l’accordo stretto fra Amazon e il servizio di consegna Deliveroo. Debutta infatti nel nostro Paese la nuova “offerta” per i clienti Amazon Prime (inclusi i nuovi iscritti) che potranno beneficiare senza costi aggiuntivi dell’abbonamento annuale a Deliveroo Plus Silver, che include consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini di almeno 25 euro.

Come funziona la nuova offerta

I clienti devono iscriversi ad Amazon Prime per avere diritto ad un anno gratuito di Deliveroo Plus, che decorre dal momento in cui l’offerta è attivata.

La consegna gratuita sarà disponibile per tutte le decine di migliaia di ristoranti attivi su Deliveroo, dalle catene più conosciute come McDonalds, Burger King, Old Wild West e La Piadineria, ai piccoli locali indipendenti, negozi di alimentari e supermercati.

Il binomio shopping online-ristorazione

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con Deliveroo – dice Ana Costi, Head of Marketing e Prime di Amazon Italia –. Siamo sempre alla ricerca di modi per dare ancora più valore ai clienti Amazon Prime e offrire loro il meglio dello shopping e dell’intrattenimento. Questa nuova collaborazione offrirà a milioni di clienti Amazon Prime in tutta Italia l’opportunità di sperimentare la comodità di ricevere i loro piatti preferiti consegnati velocemente: i clienti possono così guardare il meglio dell’intrattenimento su Prime Video con gli amici o la famiglia mentre si godono i loro ristoranti preferiti, direttamente a casa”.

“Amazon è una delle aziende più innovative e attente al cliente del mondo e siamo davvero felici di proporre questa offerta ai clienti Amazon Prime – dice Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia.. I buongustai più esigenti potranno ora trovare e ricevere gratuitamente con Deliveroo fantastiche colazioni, pranzi o spuntini notturni”.

La strategia di Deliveroo

Deliveroo Plus è il servizio in abbonamento che offre ai clienti Deliveroo la consegna gratuita illimitata da tutti i ristoranti e supermercati su ordini che soddisfano i requisiti di spesa minima. Plus rappresenta un’area di investimento fondamentale per Deliveroo, volta a creare valore aggiunto per i milioni di clienti italiani già attivi, fidelizzandoli ulteriormente, e ad attrarne di nuovi. Con questa nuova offerta, Deliveroo desidera attrarre nuovi clienti in tutta Italia altamente coinvolti e più abituati all’utilizzo delle tecnologie digitali.

I clienti Amazon Prime in Italia possono usufruire dell’accesso illimitato a film e serie di TV con Prime Video, di più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, di eBook e fumetti con Prime Reading, di contenuti in-game e giochi, ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming

