La Lombardia apre alla blockchain, iscrizione-lampo al “Nido gratis”

Regione Lombardia in prima fila nell’adozione della blockchain. Parte a settembre da Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, la sperimentazione per l’utilizzo della nuova tecnologia con l’iniziativa “Nidi gratis”, una misura a sostegno del welfare. Il processo di registrazione e verifica delle informazioni durerà infatti dai 2 ai 10 minuti, producendo un’accelerazione nella gestione dei procedimenti amministrativi.

“L’obiettivo – dice il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala – è semplificare e velocizzare l’accesso al servizio togliendo più del 70% dei passaggi amministrativi. Si tratta di una delle prime sperimentazioni di blockchain promosse in Italia da una PA e può segnare un passo importantissimo verso la rapida diffusione di questa tecnologia in ogni ambito e su tutto il territorio”.

A disposizione dei cittadini di Cinisello Balsamo verranno messi una web app e una mobile app gratuite che verificheranno in automatico, attraverso una piattaforma sicura per lo scambio di informazioni basata su blockchain, il possesso di tutti i requisiti per l’azzeramento della retta del nido. L’eventuale adesione al bando sarà immediata e i certificati verificati su blockchain saranno subito disponibili nel portafoglio digitale personale.

Il passaggio a blockchain è stato previsto da una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta del vicepresidente e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Sala e dell’assessore regionale alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani. Il provvedimento è già stato recepito da parte dell’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo con la firma di un protocollo di intesa tra Sala, l’assessore regionale Silvia Piani e il sindaco di Cinisello, Giacomo Ghilardi.

“Nidi Gratis – commenta Silvia Piani – è una misura particolarmente importante per Regione Lombardia, siamo pertanto felici che la sperimentazione della tecnologia blockchain venga applicata a questa iniziativa”.

“Cinisello Balsamo farà da apripista all’introduzione di questa piattaforma che semplificherà radicalmente il sistema di relazioni tra cittadini e le pubbliche amministrazioni – dice il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi -. Il nostro Comune avvierà la sperimentazione da settembre sulla misura Nidi gratis, dimostrando di essere all’altezza del compito e pronto alla sfida”.

