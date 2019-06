Salesforce si prende Tableau: acquisizione da 15,7 miliardi di dollari

Salesforce punta a rafforzarsi sugli analytics e porta a termine l’accordo per l’acquisizione di Tableu, piattaforma specializzata nell’analisi dei dati, per un valore complessivo di 15,7 miliardi di dollari.

“Con questa operazione mettiamo insieme la società numero uno nel Customer relationship management con la principale piattaforma globale nell’analisi dei dati – afferma Marc Bienoff, presidente e co-Ceo di Salesforce – Tableau aiuta le persone a vedere e capire i dati, e Salesforce aiuta le aziende a entrare in contatto e capire le esigenze dei propri clienti. Si tratta così di una fusione che mette insieme il meglio nei due campi, mettendo insieme due piattaforme di cui ogni azienda ha bisogno per capire il proprio mondo”.

“L’incredibile successo di Salesforce si è sempre basi bisogni dei nostri clienti e nell’offrire loro le soluzioni necessarie per far crescere il loro business – aggiunge Keith Block, co-Ceo di Salesforce – I dati sono il fondamento di ogni trasformazione digitale: la sinergia con Tableau accelererà la nostra abilità nell’abilitare il successo dei clienti con una vista forte e unificata di tutti i dati delle aziende clienti”.

“L’unione delle forze con Salesforce potenzierà la nostra abilità nell’aiutare le persone, ovunque, ad avere visibilità sui dati e a capirli – sottolinea Adam Selipsky, presidente e Ceo di Tableau – come parte della società numero uno nel Crm gli analytics potenti e intuitivi di Tablealu consentiranno a milioni di persone di scoprire insight sulla loro organizzazione. Sono soddisfatto che le nostre aziende condividano culture molto simili focalizzate sul successo dei nostri clienti. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme a supporto delle nostre community”.

Con Tableu, si legge in una nota di Salesforce, l’azienda giocherà un ruolo se possibile più forte nel guidare la digital transformation, aiutando i clienti a prendere decisioni più smart, accelerando l’innovazione e indirizzando verso una user experience “connessa”. Le aziende di ogni grandezza e di ogni comparto industriale stanno trasformando il loro modo di fare business nell’era digitale, in uno sforza che vede al centro i clienti e i dati. “Questo – recita il comunicato – crea un’incredibile opportunità per Salesforce e Tableau, mentre Idc prevede che la spesa nelle tecnologie e servizi che abilitano la digital transformation raggiungerà gli 1,8 miliardi di dollari nel 2022”.

