Sbarca in UK il "private 5G" firmato Verizon-Nokia, svolta edge computing per il trasporto marittimo - CorCom

Sbarca nel Regno Unito la rete privata 5G: Verizon Business chiude infatti il primo contratto private 5G in Europa con Associated British Ports, la società a cui fanno capo 21 porti in UK per l’implementazione della piattaforma private 5G realizzata in collaborazione con Nokia: il sistema fornirà una connessione di rete privata sicura e a bassa latenza a uno dei porti più trafficati del Regno Unito.

Vantaggi della rete private 5G

L’implementazione supererà l’attuale problema delle interruzioni delle comunicazioni dati all’interno dell’area portuale a causa della scarsa connettività wi-fi: le funzionalità avanzate di private 5G e in particolare la sua affidabilità, velocità effettiva, sicurezza e latenza estremamente bassa, possono aiutare ad abilitare l’utilizzo di tecnologie come analytics in real time, Internet of Things e Machine Learning. Nel prossimo futuro, ciò può consentire ulteriori progressi nei servizi offerti, tra cui il monitoraggio delle risorse, veicoli a guida autonoma, gestione dei flussi di lavoro, manutenzione predittiva e monitoraggio della sicurezza.

WHITEPAPER Logistica 4.0: trend del mercato e nuovi modelli di gestione Logistica/Trasporti

“La tecnologia private 5G di Verizon – dice Tami Erwin, Ceo di Verizon Business – è il punto di partenza per un’infrastruttura di edge computing completamente dedicata in loco, che consente una latenza estremamente bassa, livelli più elevati di sicurezza e una migliore personalizzazione per i nostri partner. Realtà come Abp stanno subendo molte pressioni per trasformare velocemente i propri servizi in modo da beneficiare di nuove opportunità commerciali. Insieme a Nokia, siamo stati in grado di supportare l’azienda per beneficiare dei vantaggi immediati offerti da private 5G e, cosa più importante, preparare il porto di Southampton per sfruttare pienamente le nuove applicazioni tecnologiche e le analisi in tempo reale che trasformeranno digitalmente i suoi servizi nel prossimo futuro”.

Settore marittimo alla svolta

Associated British Ports gestisce una rete di 21 porti, incluso quello di Southampton. Essendo il principale hub per l’export del Paese, per un valore di 40 miliardi di sterline di ogni anno, il porto di Southampton rappresenta un collegamento fondamentale nelle catene di approvvigionamento per aziende e produttori in tutta la nazione. È anche il porto numero uno del Paese se si considerano gli arrivi di auto e crociere, dato che qui vengono movimentati circa 900.000 veicoli e accolti milioni di crocieristi ogni anno. Con questo accordo, quello di Southampton diventerà il primo porto continentale del Regno Unito con una rete private 5G.

“La creazione di piattaforme tecnologiche flessibili e resilienti è un elemento chiave della nostra strategia per andare incontro alle esigenze dei nostri clienti – dice Henrik L. Pedersen, Ceo di Abp -. Diventare il primo operatore portuale continentale nel Regno Unito a offrire loro una rete 5G privata è un fantastico traguardo per ABP. Vorremmo ringraziare i nostri partner per aver realizzato questo progetto, che doterà il nostro porto di Southampton dell’infrastruttura all’avanguardia necessaria per essere in prima linea nella rivoluzione digitale che riguarderà il settore marittimo”.

Spinta 5G per Industria 4.0

Verizon Business ha annunciato il lancio della sua piattaforma internazionale private 5G per le aziende globali localizzate in Europa e nell’area Asia-Pacifico nell’ottobre del 2020. Questa soluzione, attualmente realizzata in collaborazione con Nokia, consentirà alle imprese di implementare funzionalità di rete 5G private e di livello industriale direttamente all’interno del perimetro aziendale. La rete è basata sul Digital Automation Cloud di Nokia, una piattaforma applicativa che fornisce connettività wireless privata ad alta larghezza di banda, bassa latenza e iperveloce e funzionalità edge computing in locale.

“Per l’Industria 4.0, la grande potenzialità del 5G si realizzerà pienamente quando si potrà disporre delle molte applicazioni possibili e le reti private 5G entreranno in funzione nei siti industriali di tutto il mondo – dice Brian Fitzgerald, Svp Verizon Business Group di Nokia –. Siamo impegnati ad aiutare il nostro partner strategico Verizon Business nell’espansione della sua presenza globale nell’ambito del 5G per clienti aziendali come Abp; lo facciamo offrendo un supporto senza precedenti per favorire il successo della piattaforma private 5G, oltre a fornire i massimi livelli di prestazioni, resilienza e sicurezza richiesti dai suoi clienti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA