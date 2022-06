Retail e digital transformation, McKinsey: “Serve azione coraggiosa”

I leader digitali in ambito Retail hanno generato un Tsr 3,3 volte superiore a quello dei cosiddetti “ritardatari digitali” tra il 2016 e il 2020. E il futuro parla chiaro: la tecnologia sarà il motore principale della crescita del retail di prossima generazione e alimenterà la customer experience omnichannel, le offerte smart e le operazioni agili, nonché i modelli di business emergenti come la monetizzazione dei dati. Eppure, ad oggi la maggior parte delle organizzazioni non ha fatto progressi sufficienti e di conseguenza sta perdendo opportunità.

Lo fa presente il report “The tech transformation imperative in retail” di McKinsey (SCARICA QUI IL REPORT COMPLETO), secondo cui solo pochi retailer hanno creato vere offerte omnichannel, sfruttato i dati su scala e implementato modalità di lavoro agili all’interno delle loro organizzazioni. “Per invertire la traiettoria negativa degli ultimi anni – afferma la società -, è necessaria un’azione coraggiosa: i retailer devono intraprendere una trasformazione radicale della loro funzione tecnologica, sia della sua architettura che del suo modello operativo”.

Tecnologia come fattore abilitante

Per rispondere meglio a queste tendenze, i retailer possono sfruttare la tecnologia come fattore abilitante fondamentale in diverse aree del retail di prossima generazione. La tecnologia – fa presente McKinsey – supporta la perfetta integrazione dei canali online e offline con servizi digitali intelligenti che facilitano i percorsi decisionali dei clienti end-to-end. “Offerte personalizzate, ottimizzate grazie ad analisi avanzate, possono essere aggiornate quasi in tempo reale e supportate da contenuti digitali interessanti – aggiunge il report -. Le soluzioni tecnologiche per la catena di fornitura includono una gestione avanzata e in tempo reale, la gestione degli ordini cross-channel e l’automazione di logistica, risorse umane e finanza. Infine, una solida base tecnologica può estendere i modelli di business del retail al di là del core business tradizionale per generare ulteriori ricavi, diversificare i punti di contatto con i clienti e aumentare i dati dei clienti”.

WHITEPAPER PREDICTIVE ANALYSIS: perché la manutenzione degli impianti è cambiata. Per sempre. Big Data Intelligenza Artificiale

Secondo l’analisi di McKinsey, inoltre, gli investimenti giusti possono accelerare di tre volte il time to market delle offerte digitali, raddoppiare le competenze interne necessarie per sviluppare soluzioni competitive e ottimizzare i costi di gestione per risparmiare fino al 20%, che può essere reinvestito in progetti di innovazione digitale. Collettivamente, questi miglioramenti migliorano direttamente la capacità di risposta alle esigenze dei clienti, aumentano le prestazioni aziendali e i ricavi e incrementano il Tsr.

Vantaggi su time-to-market, competenze e costi: i 6 pillar

Per sfruttare appieno la tecnologia, i retailer devono intraprendere una trasformazione radicale della loro funzione IT che riguardi la loro architettura tecnologica e il loro modello operativo, andando a incidere in totale su 6 pillar. Eccoli.

Architettura tecnologica: integrazione omnichannel (consentire un’esperienza unica, distintiva e coerente tra i canali attraverso la migrazione verso un’architettura di commercio senza testa); raccolta dati (acquisire i vantaggi dell’analitica avanzata attraverso una moderna piattaforma di dati basata sul cloud che consente l’automazione e il riutilizzo attraverso una serie di protocolli definiti); modernizzazione tecnologica (sfruttare la flessibilità e la scalabilità attraverso un’architettura modulare basata su microservizi).

Modello operativo tecnologico ad alte prestazioni: guidato dal prodotto (adottare un modello operativo agile su scala, integrando completamente le risorse aziendali e tecnologiche all’interno di team agili indipendenti e autogestiti); altamente automatizzato (implementare un modello di consegna del software industrializzato che si basa su una piattaforma self-service basata su cloud, altamente automatizzata, per lo sviluppo e le operazioni. sviluppo e le operazioni); orientato ai talenti ( rafforzare le competenze tecnologiche interne sviluppando e assumendo ingegneri qualificati).

Ancora troppi arenati alla “fase emergente”

La maggior parte dei retailer ha avviato una trasformazione tecnologica, “ma è ancora ferma alla fase “emergente” sia per quanto riguarda l’architettura che il modello operativo – fa notare McKinsey -. Di conseguenza, non hanno gli strumenti, i processi e le capacità per risolvere completamente le sfide della prossima generazione di retail. Al contrario, i migliori operatori del settore sono passati alla fase di “maturazione” e si concentrano sul miglioramento continuo”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA