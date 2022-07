Siemens e Nvidia: digital twin e AI per il metaverso industriale

Siemens e Nvidia estendono la loro partnership per abilitare il metaverso industriale e aumentare l’uso della tecnologia digital twin guidata dall’AI, per portare l’automazione industriale a un nuovo livello. Come primo passo di questa collaborazione, le aziende prevedono di collegare Siemens Xcelerator, la nuova piattaforma digitale aperta, e Nvidia Omniverse, una piattaforma per la progettazione e la collaborazione in 3D. Ciò consentirà di creare un metaverso industriale con i modelli digitali “fisici” di Siemens e l’intelligenza artificiale in tempo reale di Nvidia, grazie al quale le aziende potranno prendere decisioni in modo più rapido e sicuro.

Miglioramento della produttività e dei processi

L’integrazione di Omniverse con Xcelerator e il relativo ecosistema aperto dei partner Siemens, accelererà l’uso dei “gemelli digitali” migliorando la produttività e i processi in tutto il ciclo di vita della produzione e del prodotto. Le aziende di qualsiasi dimensione potranno utilizzare i digital twin ottenendo dati sulle performance in tempo reale, creare soluzioni innovative per l’IoT industriale, sfruttare le informazioni utili derivanti dall’analisi su edge o nel cloud e affrontare le sfide ingegneristiche future rendendo più accessibili simulazioni immersive e visivamente accurate.

Siemens si trova in una posizione unica all’intersezione tra mondo reale e digitale, tra ambienti IT e ambienti OT. La nuova piattaforma Siemens Xcelerator collega gli ambiti meccanico, elettrico e software attraverso prodotti e processi di produzione, accelerando la trasformazione digitale e la creazione di valore per le aziende di tutte le dimensioni nei settori dell’industria, nei trasporti, nelle infrastrutture e negli edifici. In particolare, Siemens Xcelerator include un portfolio completo di hardware, software e servizi digitali abilitati all’Internet delle cose (IoT) di Siemens e di terze parti certificate, un crescente ecosistema di partner e un marketplace in evoluzione per facilitare le interazioni e le transazioni tra clienti, partner e sviluppatori.

Nvidia Omniverse è invece un motore di simulazione fisica, abilitato dall’intelligenza artificiale, per un mondo virtuale su scala industriale, consentendo per la prima volta di realizzare gemelli digitali altamente fedeli in tempo reale. Nvidia AI, utilizzata da oltre 25.000 aziende in tutto il mondo, è il motore di intelligenza di Omniverse nel cloud e dei sistemi autonomi su edge. Nvidia Omniverse e AI sono gli strumenti di calcolo ideali per rappresentare il gemello digitale integrato di Siemens Xcelerator.

Verso un metaverso immersivo

“I gemelli digitali fotorealistici e basati sulla fisica integrati nel metaverso industriale offrono un enorme potenziale di trasformazione delle nostre economie e industrie, fornendo un mondo virtuale in cui le persone possono interagire e collaborare per risolvere i problemi reali. Grazie a questa partnership, renderemo il metaverso industriale una realtà per le aziende di tutte le dimensioni”, ha dichiarato Roland Busch, presidente e ceo di Siemens. “Da oltre un decennio, la nostra tecnologia di digital twin aiuta qualunque tipo di cliente a incrementare la produttività e, ad oggi, offriamo il gemello digitale più completo del settore. Con la connessione di Siemens Xcelerator a Omniverse, realizzeremo un metaverso immersivo e in tempo reale che unirà hardware e software, dall’edge al cloud, con ricchezza di dati provenienti da software e soluzioni Siemens.”

“Siemens e Nvidia condividono una visione comune ossia che il metaverso industriale guiderà la trasformazione digitale. Questo è solo il primo passo del nostro impegno congiunto per rendere reale questa visione per i nostri clienti e per tutti gli interlocutori dell’industria manifatturiera globale”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia. “La connessione a Siemens Xcelerator aprirà l’ecosistema Omniverse e AI di Nvidia un mondo completamente nuovo di automazione industriale realizzato con le soluzioni meccaniche, elettriche, software, IoT ed edge di Siemens“.

“Il lancio di Siemens Xcelerator, l’acquisizione in settimana di Brightly Software e l’ampliamento della partnership con Nvidia rappresentano importanti pietre miliari nel dispiegarsi della nostra strategia di accelerazione della crescita ad alto valore”, ha concluso Busch.

