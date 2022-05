Twitter: ricavi a 26,4 miliardi nel 2028. Ecco il business plan di Musk

Fin dalle prime ore dopo la firma della proposta di acquisizione gli analisti hanno sottolineato che Musk intende rivoluzionare il modello di business di Twitter, introducendo un abbonamento mensile che include una forma di “badge verificato” sul profilo dell’utente.

Musk ritiene di poter far crescere l’Arpu di Twitter a 30,22 dollari nel 2028 contro 24,83 dollari lo scorso anno. Si aspetta anche di potenziare lo staff, portando i dipendenti della società sopra le 11mila persone nel 2025 dai circa 7.500 attuali. Lotta agli spam bot, ma via i moderatori Twitter Blue, il servizio in abbonamento lanciato lo scorso anno su una manciata di mercati, dovrà arrivare a 69 milioni di utenti nel 2025. Per centrare questo obiettivo Musk intende abbassare il costo dell’abbonamento – insieme ad altri cambiamenti che dovrebbero attrarre iscrizioni al servizio. Musk ha promesso in generale di allargare il numero degli utenti di Twitter. Per farlo punterà innanzitutto sulla lotta agli spam bot e ridurrà l’intervento dei moderatori per facilitare la “libertà di espressione”. Investitori in lizza per avere un ruolo

L’accordo per l’acquisto del social media da parte di Musk dovrebbe chiudersi entro l’anno, dopo l’approvazione degli azionisti e dei regolatori Usa. Musk, secondo quanto riferito dai media Usa, sta anche trattando con potenziali investitori come Larry Ellison di Oracle e aziende del private equity come Sequoia Capital che potrebbero aiutarlo nell’operazione per la parte cash che dovrà sborsare personalmente (7,14 miliardi di dollari). In cambio potrebbero avere un ruolo nel futuro di Twitter.

In totale Musk ha portato a 27,25 miliardi di dollari la quota che gli investitori (al momento 19) infonderanno nella transazione, mentre ha ridotto a 6,25 miliardi l’entità del prestito chiesto a Morgan Stanley e legato al valore delle azioni di tesla. Altri prestiti che Musk si è già assicurato valgono 13 miliardi.

L’intenzione di Musk nell’immediato è di togliere Twitter dai listini per poi organizzare, tra quale anno, una nuova offerta pubblica iniziale (Ipo) e riportare la società a Wall Street.