Coronavirus, ecco la mappa online in real time

I ricercatori della Johns Hopkins Whiting School of Engineering hanno creato un online dashboard che mostra l’andamento giornaliero delle infezioni da coronavirus a livello globale.

Il virus, che si ritiene abbia avuto origine nella città di Wuhan, in Cina, si sta ormai diffondendo in tutto il mondo: oltre alla Cina sono riportati casi in Tailandia, Giappone, Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Australia. In Italia – è cronaca di queste ore – una nave da crociera è stata fermata nel porto di Civitavecchia per i controlli sanitari su due cittadini di Hong Kong, mentre gli italiani che saranno rimpatriati dalla Cina verranno sottoposti al protocollo di emergenza e messi in quarantena.

Tutti i contagi in tempo reale

Il cruscotto digitale della Johns Hopkins aggrega dati delle maggiori organizzazioni sanitarie mondiali, come Oms, Cdc, China Cdc, Ecdc e altre.

I dati sono divisi per paese e per provincia. Basta cliccare sul paese o l’area prescelta per leggere – se ci sono – il numero di casi confermati, di decessi e di guarigioni.

Al momento i casi globali confermati sono 7.783, di cui 7.678 nella Mainland China, 14 in Tailandia, 11 in Giappone, 10 a Hong Kong, 10 a Singapore, 8 a Taiwan. I decessi totali sono 170, quasi tutti in Cina. In Francia sono 5 i casi confermati, in Germania 4. C’è anche un caso in Finlandia. L’Europa al momento non presenza altri contagiati. In Australia i casi confermati sono 7.

Questo dashboard “intende fornire al pubblico generale uno strumento per capire la diffusione del virus sulla base di fonti di dati trasparenti”, hanno affermato i ricercatori.

In Italia il ministero della Salute ha attivato una task force e un numero di pubblica utilità (1500) e aperto sul sito una pagina con aggiornamenti costanti sulla situazione. Al 29 gennaio tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati negativi.

Le reazioni mondiali

Le grandi compagnie aeree di tutto il mondo hanno già ridotto o cancellato i voli per la Cina continentale, mentre diverse aziende, tra cui Facebook, Disney, McDonalds, Starbucks e Ford, hanno deciso di sospendere i viaggi dei propri dipendenti verso la Cina oppure introdotto delle limitazioni.

Anche HSBC, la più grande banca europea, ha deciso di cancellare tutti i viaggi a Hong Kong per le prossime due settimane e quelli per la Cina continentale fino a data da definirsi. I dipendenti che sono appena tornati dalla Cina intanto devono sottoporsi a una “quarantena volontaria” prima di tornare al lavoro. Anche Goldman Sachs ha imposto misure simili.

LG e SK Hynix, due aziende della Corea del Sud, hanno bloccato completamente i viaggi verso la Cina dei loro dipendenti e hanno consigliato a chi si trovi là di rientrare il più velocemente possibile.

Alcuni rumors hanno dato per probabile anche un rinvio del prossimo Mobile World Congress, ma in una nota ufficiale la Gsma – organizzatore della fiera mondiale in programma a Barcellona dal 24 al 27 febbraio – ha smentito e indicato che l’evento si farà e che la situazione è sotto controllo.

