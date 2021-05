Ericsson e Samsung: accordo globale sulle licenze di brevetto, 5G incluso - CorCom

Ericsson e Samsung hanno raggiunto un accordo pluriennale sulle licenze di brevetto globale tra le due società, compresi i brevetti relativi a tutte le tecnologie cellulari. L’accordo di licenza incrociata copre le vendite di infrastrutture di rete e telefoni a partire dal 1 ° gennaio 2021.

In questo quadro, le due società hanno concordato progetti di cooperazione tecnologica per far avanzare il settore della telefonia mobile verso una standardizzazione aperta e creare soluzioni preziose per consumatori e imprese.

Un’intesa che conferma il valore di entrambi i portafogli brevetti

L’accordo pone fine ai reclami presentati da entrambe le società dinanzi alla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (Usitc), nonché alle cause legali in corso in diversi Paesi e conferma il valore del solido portafoglio di brevetti di entrambe le società. I dettagli dell’accordo sono riservati e non saranno divulgati.

I ricavi delle licenze Ipr di Ericsson continuano a essere influenzati da diversi fattori, principalmente accordi di licenza di brevetto scaduti in attesa di rinnovo, impatto geopolitico sul mercato dei telefoni, passaggio tecnologico dal 4G al 5G e possibili effetti valutari futuri. Nel secondo trimestre del 2021, i ricavi delle licenze Ipr, incluso il nuovo accordo che copre le vendite dal 1° gennaio 2021, dovrebbero essere da 2,0 a 2,5 miliardi di Sek.

“Siamo lieti di firmare un accordo reciprocamente vantaggioso con Samsung – afferma Christina Petersson, Chief intellectual property officer di Ericsson -. Questo importante accordo conferma il valore del nostro portafoglio di brevetti e illustra ulteriormente l’impegno di Ericsson nei confronti dei principi Frand”.

In prospettiva un aumento dei ricavi da diritti a lungo termine

Per diversi decenni, Ericsson ha effettuato investimenti significativi in ricerca e sviluppo e nello sviluppo di standard mobili globali e si impegna a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali per standard a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Frand) a beneficio dei consumatori e delle imprese ovunque. Il sistema Frand consente l’accesso alla tecnologia e alla proprietà intellettuale, sviluppate da inventori come Ericsson, e premia anche quegli inventori per il loro importante investimento iniziale in ricerca e sviluppo in ogni generazione mobile.

Il valore del portafoglio di proprietà intellettuale di Ericsson si estende a oltre 57mila brevetti concessi ed è rafforzato da investimenti annuali in ricerca e sviluppo di circa 40 miliardi di Sek. Con una posizione di leadership globale nel 5G, la società è fiduciosa di aumentare i suoi ricavi da diritti di proprietà intellettuale a lungo termine, massimizzando così ulteriormente il valore del portafoglio complessivo di brevetti.

