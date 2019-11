L’hi-tech italiano al ralenti, fari puntati sul Black friday

Alla vigilia del Black Friday rallenta il mercato italiano della tecnologia di consumo che segna un calo dell’1% nei primi nove mesi 2019. Emerge dal monitoraggio Gfk secondo cui il fatturato complessivo del periodo esaminato è pari a 9,9 miliardi di euro. La contrazione aumenta in particolare a settembre – trend negativo del 2% – in attesa dell’ultimo trimestre dell’anno, storicamente il più ricco per fatturato e che potrebbe cambiare il trend dell’intero anno (nel 2018 la settimana del Black Friday ha fatto registrare una crescita record del +42%).



In diminuzione del 3,5% le vendite nei punti vendita tradizionali rispetto ai primi nove mesi 2018, ma si conferma il trend positivo del canale online (+14,5%), che ora rappresenta il 16,1% delle vendite a valore.

Consumo hi-tech, debole il comparto telecom

Continua la performance negativa del comparto telecom che registra un calo del 3,8% e che, pur continuando a essere il più importante per fatturato complessivo del mercato italiano dei Technical Consumer Goods (38,2% del valore) fa segnare un terzo trimestre ancora negativo.

Nuova performance negativa per l’elettronica di consumo (audio-video) che registra una flessione del -6,0% rispetto allo stesso periodo del 2018. Questo comparto e quello della fotografia (-7,3%) rappresentano i due settori più negativi della Tecnologia di Consumo nei primi nove mesi dell’anno.

Decollano Home care e Home comfort

Vele spiegate per l’Home Care: cresce ancora il Piccolo Elettrodomestico (+7,8%) che arriva a rappresentare il 9,5% del totale mercato. A fine settembre si conferma positivo anche il trend del Grande Elettrodomestico (+2,1%) che guadagna importanza e arriva a pesare il 14,8% del mercato.

Ottima la performance del comparto Home Comfort (trattamento aria, condizionamento, riscaldamento) che registra una crescita del +38,3% nei primi nove mesi del 2019. La destagionalizzazione dei prodotti e una estate particolarmente lunga e calda hanno influenzato positivamente il risultato di questo segmento.

Flette anche il settore IT/apparecchiature per l’ufficio (-0,5%), confermandosi comunque il secondo settore per importanza, con una quota pari al 19,1% del totale valore del mercato.

Il canale distributivo più rilevante per fatturato sviluppato, gli Electrical Retailer (Grandi e Piccole superfici specializzate in Elettronica di Consumo), crescono del +2,0% così come i Mass Merchandiser (+1,9%) che includono anche i Pure Player Specialist. I canali specialistici fanno registrare la performance più negativa (-10,4%) penalizzati soprattutto dagli specialisti in Telefonia.

