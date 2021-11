5G, a La Défense di Parigi progetto pilota per la connettività "privata" - CorCom

Colt Technology Services, Icade, Adva, Airspan Networks, Athonet, Accedian e Tibco annunciano il lancio di un programma pilota di private 5G per la connettività aziendale. Il progetto in incubazione, si legge in una nota, è uno dei primi a testare la rete privata 5G end-to-end nel settore immobiliare utilizzando un’architettura disaggregata.

Le tecnologie e le soluzioni in gioco

Il consorzio fornirà reti private 5G all’edificio Pb5 La Défense a Parigi, al fine di testarlo negli spazi destinati al co-working, gestito da imagin’Office. Questo ecosistema proverà sul campo i diversi utilizzi del 5G, compresa la creazione di esperienze immersive per l’ambiente lavorativo del futuro in diversi settori.

Coordinato da Colt, il progetto rappresenta un passo importante per la connettività aziendale, la comprensione e lo svincolo dei vantaggi del 5G per business verticali come il settore immobiliare, l’edilizia, la vendita al dettaglio e la sanità. Airspan, come fornitore esclusivo di Open Radio Access Network, fornirà le unità radio (Ru), i modem 5G e il software, parti fondamentali del proprio portafoglio di soluzioni Open Ran end-to-end. Athonet metterà a disposizione il suo core mobile Griffone 5G-Sa. Adva fornirà i componenti dell’infrastruttura sottostante, compreso l’hosting delle funzioni virtuali. Accedian parteciperà con le soluzioni di monitoraggio e analisi delle prestazioni per assicurare l’esperienza digitale del servizio 5G. Per fornire le prestazioni che il 5G promette si richiede sincronia e cooperazione in ogni parte del servizio.

I risultati attesi dal progetto

Tra i benefici dell’utilizzo del 5G all’interno dell’edificio Pb5 a La Défense si possono citare la connettività ad alta densità per una migliore esperienza di lavoro dei dipendenti e una maggiore produttività. Inoltre il progetto consentirà un’implementazione semplificata e accelerata della rete privata, con una gestione completa del network per i fornitori di servizi, inclusi progettazione, implementazione e monitoraggio. Saranno inoltre garantite prestazioni elevate e affidabili grazie ai Service Level Agreements (Sla) offerti dalla tecnologia. Di conseguenza aumenterà il valore degli asset per il proprietario dell’edificio e si abiliterà un’esperienza coinvolgente per arricchire il futuro degli spazi di lavoro flessibili.

“Studiando il valore che la tecnologia 5G può apportare alle imprese, questo programma pilota aprirà la strada a nuove innovazioni nei servizi di connettività On Demand di Colt, per l’Edge Network e per settori come lo smart office e la smart manufacturing. È attraverso progetti come questo che possiamo consentire alle imprese di trasformarsi e prosperare nella società connessa di domani in modo digitale”, commenta Jaya Deshmukh, Strategy and Transformation Executive Vice President di Colt.

