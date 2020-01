Nokia Italia “sdoppia” gli incarichi: Solivera a capo del Mediterraneo

Si “sdoppiano” gli incarichi in casa Nokia Italia. Sergio Solivera dal primo gennaio è a capo della Market Unit Mediterranean, incarico ricoperto fino allo scorso 31 dicembre – giorno in cui, secondo quanto risulta a CorCom, è avvenuto il passaggio di consegne – da Massimo Mazzochini, il quale mantiene l’incarico di Ad della filiale italiana. La notizia della nomina di Solivera non è stata comunicata con una nota stampa da parte dell’azienda e alcuni sospettano un ulteriore avvicendamento al vertice. Contattato da CorCom Mazzochini conferma il suo ruolo in qualità di Ad e che “nulla cambia per l’Italia”.

Il 2020 sarà un anno importantissimo per l’azienda in particolar modo sul fronte 5G. Le telco dovranno decidere a chi appaltare la realizzazione delle nuove reti e le operazioni di network sharing fra Tim e Vodafone da un lato e Wind Tre e Fastweb dall’altro potrebbero sortire un “consolidamento” sul fronte vendor ossia una razionalizzazione delle forniture per una gestione meno frammentata.

Allo stato attuale Nokia è partner unico di Iliad, che l’ha scelta per la realizzazione del proprio network. E la società è in campo anche con Tim, insieme con Ericsson e Huawei e con Vodafone sulla parte radio insieme con Huawei (la core network vede in campo Ericsson). La rete di Wind Tre è invece a firma di Ericsson e Zte.

