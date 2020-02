Call center, Assocontact: “Bollino blu e reshoring contro la crisi”

Un bollino blu per i call center di qualità. È una delle proposte avanzate oggi da Assocontact alla sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, al tavolo di settore presso il Mise. “Il futuro del nostro settore non può più prescindere da una serie di interventi volti a dargli stabilità e rilancio – spiega il presidente di Assocontact, Lelio Borgherese – Proprio in quest’ottica ho presentato oggi tre azioni che riteniamo fondamentali: attribuzione di una certificazione di qualità, cd. “Bollino Blu”, alle aziende e alle strutture che rispettano parametri qualitativi e quantitativi condivisi; l’adeguamento dei valori minimi delle tabelle ministeriali anche alla luce dei costi in formazione, innovazione e organizzazione che il servizio comporta; introduzione di misure per riportare in Italia le attività gestite in altri Paesi puntando soprattutto sulla qualificazione professionale delle competenze in un’era di grandi trasformazioni digitali”.

Nel corso dell’appuntamento, il Borgherese e Todde, hanno concordato sulla necessità di coinvolgere tutti i soggetti che operano nel comparto per arrivare a una soluzione di sistema. “Siamo molto soddisfatti che le nostre proposte siano condivise dalla Sottosegretaria e in particolar modo non possiamo che plaudire all’impegno che il Governo sta mettendo in campo. Entrambi – conclude il presidente di Assocontact – riteniamo che per un lavoro davvero efficace sia necessario che intorno al tavolo siedano tutte le parti coinvolte: dai committenti agli outsourcer, dalle associazioni di categoria ai sindacati”.

