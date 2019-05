Europe Energy lancia “Withu”: dal gas alla fibra, soluzione unica per le utenze

Una sola fattura per la fornitura di luce, gas, fibra e mobile. E’ l’offerta lanciata a Milano da Withu, brand di Europe Energy – gruppo specializzato nella vendita di energia elettrica e gas sui mercati europei – che si propone sul mercato come player in grado di fornire soluzioni uniche per gestire i servizi prioritari per casa e ufficio.

Con la sottoscrizione a Withu il cliente può contare su un solo contratto, una sola fattura, un solo riferimento commerciale e di customer care ed un’unica App ed Area Clienti per gestire le utenze.

Con “Tutto withu”, l’offerta di lancio che sarà commercializzata a partire dal 2 giugno, il cliente potrà accedere alle offerte luce e gas al prezzo di mercato, cioè pagando la componente energia ed il gas allo stesso prezzo del mercato all’ingrosso, avere una connessione internet in fibra ottica a 22 euro al mese e navigare in rete mobile a 4 euro al mese.

Per la fibra ottica e il mobile sono stati firmati accordi specifici con Open Fiber e il Gruppo Vodafone. Withu potrà offrire quindi ai suoi clienti la rete mobile 4G più performante in Italia, mentre per la connessione internet i clienti Withu potranno viaggiare alla velocità di 1Gbps con la fibra ottica “Fiber to the home” a banda ultralarga.

Per la fornitura di energia elettrica e gas verrà utilizzata la piattaforma logistica sviluppata dal Gruppo Europe Energy, già oggi è in grado di consegnare le commodity ovunque in Europa.

Secondo stime di settore, una famiglia tipo potrà risparmiare con l’offerta combinata luce, gas, fibra e mobile fino al 25% della spesa annua ed una partita IVA fino al 30%.

“In futuro il Gruppo avrà altri servizi nel mondo Iot, per la sicurezza, la salute e altri settori rilevanti per i clienti – dice Manlio Costantini, Ceo del Gruppo Europe Energy – ed espanderà il modello anche sui mercati esteri dove è già presente (Romania, Croazia, Slovenia e Serbia) e su altre aree in fase di valutazione”.

“Il Gruppo punta, in sintesi, a diventare la Util-tech di riferimento per il mercato e per clienti in Italia e in Europa” dice Matteo Ballarin, Chairman del Gruppo Europe Energy.

