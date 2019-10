Il ban Usa non ferma Huawei, vola la trimestrale

La Trade War non ferma Huawei. Il gruppo cinese finito nella blacklist del governo Usa chiude il terzo trimestre 2019 con ricavi per 85,68 miliardi di dollari, con un aumento del 24,4% su base annua. Tocca quota 8,7% il margine di profitto netto. “Huawei – scrive l’azienda – continua a concentrarsi sull’infrastruttura Ict e sui dispositivi intelligenti, con un costante incremento dell’efficienza e della qualità delle sue operazioni. Questo contribuisce ad aumentare la stabilità operativa e organizzativa, consolidando le prestazioni”.

Huawei, il bilancio del terzo quarter 2019

In accelerazione lo sviluppo commerciale delle reti 5G in tutto il mondo. L’azienda ha firmato oltre 60 contratti commerciali per il 5G con gruppi globali e la produzione e le forniture della rete in fibra ottica, della comunicazione dati e dei prodotti IT sono cresciute costantemente. L’azienda ha consegnato oltre 400mila antenne 5G Massive Mimo in tutto il mondo.

Anche le vendite di smartphone aumentano: nei primi nove mesi del 2019 hanno superato i 185 milioni di unità, con un incremento del 26% su base annua.

A fine del terzo trimestre del 2019, oltre 700 città, 228 aziende Fortune Global 500 e 58 aziende Fortune Global 100 hanno scelto Huawei come partner per la trasformazione digitale.

Anche lo sviluppo del servizi cloud sta accelerando. Nel terzo trimestre, Huawei ha annunciato la sua nuova computing strategy, con Atlas 900, il cluster di addestramento all’intelligenza artificiale.

L’incontro Mattarella-Trump

Ma la guerra Usa-Cina prosegue. In vista della visita di domani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Donald Trump l’amministrazione americana dichiara di aver “collaborato strettamente con l’Italia, così come con altri alleati e partner, sulla grave minaccia alla nostra sicurezza nazionale, alla nostra privacy e alle nostre libertà di accettare fornitori non fidati, in particolare quelli soggetti al controllo del Partito comunista cinese, nelle nostre reti” dichiara la Casa Bianca. “E mentre guardiamo la Cina – e Huawei, in particolare – esportare la sua iniziativa Smart Cities, siamo fiduciosi che uno dei nostri più stretti alleati, come l’Italia, non voglia essere vittima di quel tipo di mercantilismo basato sul market“.

Il presidente degli Usa Donald si dice “soddisfatto” per il decreto italiano sul golden power ha fatto sapere un alto funzionario dell’amministrazione Usa.

