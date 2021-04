Iliad alza (di nuovo) il tiro: 100 Giga a 9,99 euro al mese - CorCom

Meno di dieci euro, 9,99 per l’esattezza, per 100GB in 4G/4G+ e 5G incluso, minuti illimitati e sms illimitati. E’ quanto comprende la nuova offerta Giga 100, lanciata da Iliad sulla scia del successo ottenuto con l’offerta Flash 100 5G di inizio marzo.

Come tutte le offerte Iliad, anche questa si presenta “senza limiti di velocità e senza vincoli – spiega l’operatore -, con zero costi nascosti e zero rimodulazioni, con tariffa garantita per sempre e per davvero”.

L’offerta è disponibile sul sito aziendale e presso le migliaia di Simbox diffuse in tutta Italia nei 18 Iliad store e negli oltre 600 Iliad Corner, oltre che nella rete Express e Point.

Anni di continua crescita: oggi è il sesto operatore europeo

La nuova offerta commerciale si inserisce in un percorso di continua espansione della telco guidata da Benedetto Levi. Solo lo scorso gennaio, ultimo passo in ordine cronologico, Iliad aveva annunciato l’allargamento della propria rete di distribuzione con l’approdo nelle librerie, nei supermercati e negli store di elettronica di consumo. Il nome del nuovo canale (denominato Express) ha così centrato l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente ai potenziali utenti, consentendo di sottoscrivere un’offerta dell’operatore e acquistare una Sim pagando direttamente alla cassa insieme alla spesa, al caffé o a un libro.

Ma la crescita di Iliad, che con la recente acquisizione dell’operatore polacco Play è diventato il sesto operatore europeo per numero di utenti mobile (con oltre 42 milioni di clienti), ha radici ancor più lontane. Dopo aver conquistato in tre anni di presenza sulla piazza tricolore oltre 7,2 milioni di clienti mobile, la telco ha infatti chiuso il 2020 con quasi due milioni di nuovi utenti in più rispetto al 2019, per una quota di mercato che supera il 9%. In forte crescita, lo scorso anno, anche il fatturato, per un giro d’affari complessivo pari a 674 milioni di euro, con un aumento del 58% rispetto all’anno precedente.

Anche a livello internazionale, performance in continua crescita: nel 2020 Iliad ha registrato un fatturato in crescita del 10,1%, a 5,87 miliardi di euro. Il break even è atteso per il secondo semestre 2021, mentre per l0estate si attende lo sbarco nel mercato del fisso.

