5G, Iliad rilancia nella guerra dei prezzi: via al pacchetto da 100 GB a 9,99 euro - CorCom

Iliad rilancia di nuovo. E in un mercato italiano delle Tlc ad alta competitività seppur segnato da grande sofferenza, propone Flash 100 5G, pacchetto mensile da 9,99 euro comprendente 100 GB senza tetti alla velocità e 5G incluso, minuti e sms illimitati, che punta a strappare nuovi utenti alla concorrenza: “zero costi nascosti – fa sapere l’azienda – e zero vincoli”, l’offerta è rivolta ai nuovi utenti e a quelli provenienti da tutti gli altri operatori.

Iliad, escalation nella guerra dei prezzi

In questo modo l’operatore francese aumenta la scommessa già proposta a dicembre, quando offrì 70GB a 9,99 euro. L’offerta ha una scadenza e può essere pertanto sottoscritta entro e non oltre il 30 marzo 2021.

Iliad può contare oggi su circa 7 milioni di utenti raggiunti in meno di 3 anni. La nuova offerta è sottoscrivibile in varie modalità: online sul sito dell’operatore, attraverso le oltre 1.300 Simbox presso la rete di distribuzione che comprende i 18 iliad Store presenti nelle maggiori città italiane e la rete di più di 500 iliad Corner e presso la rete di Iliad Point, diffusi in centinaia di punti Snaipay presso tabaccherie, edicole e bar, e attraverso il canale iliad Express, che permette di acquistare una sim Iliad anche in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore.

Il programma “zero emissioni”

Intanto l’operatore ha annunciato che investirà 1 miliardo di euro nei prossimi 15 anni per raggiungere l’obiettivo zero emissioni in Francia e in Italia: Iliad ha svelato la propria strategia ambientale dando seguito a un lavoro che impegna l’azienda da due anni con oltre 80 dipendenti. “Sebbene già impegnato da quasi 10 anni ormai con azioni a contrasto dell’impatto ambientale generato dalle proprie attività, a fronte dell’emergenza climatica che il pianeta sta attualmente affrontando, il Gruppo iliad crede fermamente sia importante proseguire con un impegno ancora più incisivo e per questo intende”, spiega l’azienda in una nota.

La strategia sarà articolata in tre tappe: da quest’anno il 100% dell’energia elettrica consumata proverrà da fonti rinnovabili; entro il 2035 – 15 anni in anticipo rispetto alla data prevista secondo l’accordo di Parigi – impatto zero per le emissioni dirette; entro il 2050 impatto zero per le più significative emissioni indirette.

@RIPRODUZIONE RISERVATA