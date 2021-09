Iliad premiata dai clienti: è la telco in vetta alla classifica della customer satisfaction - CorCom

Gli utenti italiani di Iliad sono i più soddisfatti del loro operatore mobile con un riscontro positivo del 96,2%, mentre la media del mercato è dell’ 89,3% di utenti soddisfatti. Lo rivela un sondaggio di Ipsos commissionato dalla stessa Iliad e relativa al mese di agosto 2021.

Lo studio di Ipsos si basa su 3.000 interviste via web a utenti italiani dei principali operatori mobili: Tim (750), Vodafone (750), WindTre (750) e Iliad (750).

Il voto agli operatori mobili italiani

Per Iliad gli utenti danno un voto medio di 8,62 in una scala da 1 a 10 alla loro soddisfazione. Per Tim il voto medio è 7,79, per Vodafone 7,69 e per WindTre 7,67. Il 59,7% degli utenti Iliad dà all’operatore un voto di 9-10, segnalando di essere “completamente soddisfatto”; seguono Tim con il 36,3%, Vodafone con il 32,6% e WindTre con il 31,6%.

Il riscontro positivo del 96,2% per Iliad unisce la percentuale di utenti che si dicono molto soddisfatti (50,5%) e soddisfatti (45,5%). Per Tim i molto soddisfatti sono il 23,3% dei suoi utenti, soddisfatto il 66,7% (totale 90%). Per Vodafone è molto soddisfatto il 21,2% e soddisfatto il 65,7% (totale 86,9%). Per WindTre le percentuali sono 20,8% e 67,4%, rispettivamente (totale 88,2% di utenti con riscontro positivo).

Iliad il brand più “raccomandato”

Lo studio riporta anche il dato di Nps (Net promoter score) che registra il tasso di raccomandazione dei propri utenti verso amici e parenti. Il dato di promozione ottenuto da Iliad, secondo la ricerca Ipsos, è pari a 52,2% contro una media di settore ferma solo al 17,8% (Tim è al 17%, Vodafone al 15,4% e WindTre all’8,4%).

