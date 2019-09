Internet fisso, ecco gli operatori italiani più “veloci”

Wind Tre domina il download, Vodafone e Fastweb l’upload nelle connessioni fisse in Italia. E’ questo il risultato del “barometro” pubblicato da nPerf, servizio francese di misura-Internet.

Secondo le rilevazioni effettuate nel primo semestre 2019 “Vodafone e Fastweb – fa sapere la società – sono molto vicini per quanto riguarda alle sue prestazioni di servizi Internet fisso. I loro abbonati hanno beneficiato delle migliori velocità di upload (25 Mb/s) e di buone latenze (38 ms), mentre gli abbonati Wind Tre hanno ottenuto le migliori velocità di download (65 Mb/s) in questo periodo”.

Nello specifico, nel download Wind Tre registra 65,48 Mb/sec, Vodafone 63,24, Fastweb 61,38, Tim 43,40. Nell’upload Fastweb 25,71, Vodafone 25,44, Wind Tre 19,10 e Tim 11,62.

I risultati si basano sui dati raccolti dal primo gennaio al 30 giugno 2019 attraverso gli utenti di nPerf che hanno effettuato 483.030 test. Nel primo semestre 2019, la velocità media di download in Italia è stata 3 di 55 Mb/s.

“Il barometro è costituito da migliaia di test fatti ogni mese esclusivamente dai clienti finali degli operatori di telefonia – fa sapere la società di Lione guidata da Renaud Keradec -: quindi è lo studio ‘crowdsourcing’ più grande d’Italia”.

L’obiettivo del test di velocità è “misurare la capacità massima della connessione in termini di velocità e latenza”. A questo scopo nPerf stabilisce simultananeamente diverse connessioni per saturare la banda disponibile così da “misurare con precisione”. La società si basa su una rete di server dedicati, situati in Italia e all’estero.

