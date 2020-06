Sky debutta nell’ultrabroadband. E affida il new business a Paolo Nanni

È stata convocata martedì 16 giugno la conferenza stampa per la presentazione della nuova offerta di connettività a banda ultralarga e servizi di telefonia di Sky. La compagnia guidata da Maximo Ibarra, nonostante la pandemia da Coronavirus, in linea con la roadmap annunciata qualche mese fa si prepara dunque per il debutto nel mercato delle Tlc.

Il nuovo business è stato affidato a Paolo Nanni, nel ruolo di chief broadband officer – fidatissimo di Ibarra, è stato chief transformation officer in Kpn, la telco olandese precedentemente guidata proprio da Ibarra, e precedentemente in Wind, sempre a riporto di Ibarra. Nanni entrerà in carica il prossimo 3 agosto ed è dunque plausibile ritenere che l’offerta al grande pubblico sarà lanciata entro l’estate. Per il lancio dei servizi l’azienda utilizzerà la rete di Open Fiber: l’intesa con la wholesale company capitanata da Elisabetta Ripa risale al 2018, anno in cui l’azienda si è ufficialmente registrata al Roc (Registro degli operatori di Comunicazione). Inizialmente il debutto era stato pianificato – anche se mai ufficialmente – nel 2019: ma la partita sarebbe slittata a causa dell’avvicendamento al vertice. Il dossier ultrabroadband nelle mani dell’ex Ad Andrea Zappia è stato infatti ricevuto in eredità da Maximo Ibarra, ex Ad di Wind da ottobre scorso al timone della multimedia company.

Stando a indiscrezioni il piano banda ultralarga di Sky dovrebbe coinvolgere anche Fastweb: con la società guidata da Alberto Calcagno, Sky vanta una partnership (dal 2016 ) rinnovata fino al 2021.

