The Global Backbone Experience, tutta la fibra di Sparkle in una mappa online

Oltre 540mila chilometri di fibra che si estende attraverso Europa, Africa, America e Asia. E’ la rete di Sparkle ora visibile e navigabile online attraverso l’atlante interattivo da oggi sul sito dell’azienda, operatore wholesale di Tim, primo in Italia e ottavo nel mondo.

Il sito – “The Global Backbone Experience” –, realizzato da Havas Milan, segue e sviluppa il video “The World Communication Network” lanciato nel 2019. Rappresenta la rete globale di Sparkle – un sistema intelligente in fibra ottica di oltre 540,000 km tecnologicamente avanzato e in continua espansione per fornire ai propri clienti i servizi più evoluti – offrendo un’efficace esperienza di navigazione per scoprire tutte le infrastrutture di Sparkle.

Global Backbone su Google Maps

Completamente integrato nel sito web aziendale, il Global Backbone è stato progettato sulla base della Google Maps Platform, per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione “eccellente – si legge in una nota -, dinamica e coinvolgente, che include la possibilità di accedere a una vista dettagliata di tutti i cavi sottomarini e in fibra terrestre, oltre a tutti gli asset internazionali”.

Il sito prevede anche un semplice strumento di ricerca per città e una visione completa e dettagliata dei servizi offerti, nonché un modulo per richiedere informazioni o preventivi.

Strategia di rebranding

Il design grafico del Global Backbone è in linea con il design del sito istituzionale per garantire coerenza con l’identità del marchio Sparkle.

Un Cms custom e un database personalizzato facilitano la revisione dei contenuti e l’integrazione di informazioni aggiuntive.

Il sito Global Backbone è stato concepito nell’ambito di una strategia di comunicazione di lungo termine con due obiettivi principali: illustrare la portata globale della rete Sparkle che abilita “The World’s Communication Platform”, continuando a sostenere il rebranding globale dell’azienda attraverso uno strumento innovativo; fare leva sulla campagna “The World Communication Network” per promuovere e sostenere la rete globale tecnologicamente avanzata di Sparkle.

Il posizionamento di Sparkle come “The World Communication Network” risulta quindi rafforzato dal Global Backbone che lo sostanzia e sostiene. Pianificato sui canali web e social, il Global Backbone sarà promosso anche sui principali media internazionali di settore a partire dalla seconda metà del 2020.

