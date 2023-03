Il colosso fondato da Jack Ma è stato preso di mira innanzitutto per l’attività fintech, svolta tramite la controllata Ant group. Pechino ha iniziato ordinando lo stop dell’Ipo , un’operazione da 37 miliardi di dollari. È poi arrivato l’ordine di procedere con lo spin-off delle attività finanziarie back end di Ant group condotte con i marchi Huabei (simile a una carta di credito) e Jiebei (prestiti non assicurati). Infine il regolatore ha chiesto una netta divisione tra le attività di pagamento e quelle di lending con la creazione di una app separata per Huabei e Jiebei.

Lo spezzatino di Alibaba arriva, tra una crescita a rilento sul mercato domestico e la, che ha voluto mettere un freno all’espansione dei suoi giganti digitali per favorire l’emergere di nuovi campioni dell’innovazione. Le difficoltà dell’azienda hanno spazzato via in due anni e mezzorispetto al picco di prezzo delle azioni raggiunto nell’ottobre del 2020.

Il ritorno di Jack Ma

Intanto Jack Ma, il carismatico fondatore di Alibaba allontanatosi dalla scena pubblica dopo alcune dichiarazioni che gli avevano inimicato i poteri alti di Pechino, è tornato in Cina, una mossa percepita come una sorta di offerta di ramo d’ulivo alle autorità. Ma ha visitato la scuola Yungu a Hangzhou, la città in cui ha sede Alibaba, per parlare con gli insegnanti di come cambia la didattica nell’era dell’intelligenza artificiale.

È la prima volta che Ma appare pubblicamente in Cina dall’anno scorso. L’ex ceo di Alibaba ha criticato il governo cinese per la stretta regolatoria sui giganti del digitale e ne ha pagato le conseguenze. Ma è “scomparso” dai radar nell’ottobre del 2020 dopo essersi pubblicamente espresso contro le autorità. A gennaio del 2021 Ma ha fatto una breve apparizione pubblica per poi defilarsi.

Negli scorsi due anni ha mantenuto un basso profilo, spesso viaggiando. È stato visto, secondo quanto riportato di volta in volta dai media, in Giappone, in Tailandia e in Spagna.