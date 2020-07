App anti-violenza domestica, Fondazione Vodafone lancia Bright Sky

Tecnologia in prima fila nella guerra alla violenza domestica. Si chiama Bright Sky la app che lancia Fondazione Vodafone Italia in collaborazione con Cadmi (Casa delle Donne Maltrattate) e Polizia di Stato che fornisce risorse, supporto e strumenti alle donne che subiscono maltrattamenti. L’app, scaricabile gratuitamente, può essere utilizzata anche da parenti, amici, colleghi di lavoro, associazioni e da tutti coloro che sono vicini a donne maltrattate.

La tecnologia “avrà una parte estremamente importante nella vita delle nostre comunità per migliorarle” dice l’ad di Vodafone Italia Aldo Bisio che ricorda come il digitale sia del resto al centro dei progetti del gruppo a sostegno di fronti strategici, dalla sanità all’istruzione”.

In Italia il fenomeno della violenza di genere e domestica si è ulteriormente aggravato durante il lockdown, registrando un aumento delle richieste di aiuto ai centri antiviolenza (incrementate di quasi l’80% rispetto al 2018 secondo i dati Di.Re).

“La violenza di genere – dice Marinella Soldi, Presidente di Fondazione Vodafone Italia – rappresenta una delle massime urgenze in Italia e nel mondo, un fenomeno che colpisce milioni di donne e che dobbiamo contrastare con ogni mezzo possibile. Con il lancio di Bright Sky, Fondazione Vodafone Italia vuole offrire alla comunità un sostegno concreto, sfruttando le potenzialità messe a disposizione dalla tecnologia. Bright Sky è l’esempio di come il digitale e la connettività possano contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone”.

Come funziona Bright Sky

Bright Sky fornisce una serie di strumenti alle donne in difficoltà. Fra gli altri, chiamata rapida al 112 (attivabile con un singolo tocco su ogni pagina dell’app), una guida per la sicurezza online, che fornisce informazioni e consigli pratici per un utilizzo sicuro dei propri device, delle piattaforme digitali e dei social network. La guida è composta da capitoli dedicati alle diverse modalità di presenza online: posta elettronica, social media, app, browser.

Sviluppata nel Regno Unito da Fondazione Vodafone nel 2018, l’app Bright Sky è ora disponibile anche in Italia, oltre che in Irlanda, Repubblica Ceca e Romania. È scaricabile gratuitamente su dispositivi Android da Google Play Store e su dispositivi IOS da Apple App Store. Disponibile in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

Bright Sky rientra tra le Apps for Good, le app di Fondazione Vodafone al servizio della comunità. Negli ultimi anni, infatti, la Fondazione si è concentrata nello sviluppo e nella promozione di attività in diversi campi di applicazione, in cui la tecnologia viene utilizzata per contribuire concretamente allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. Completano la strategia della Fondazione altri progetti nel campo della Connected Education e della Digital Health.

Il lancio di Bright Sky conferma anche l’impegno di Vodafone “nel contrastare il fenomeno della violenza domestica e tutelare i suoi dipendenti – si legge in una nota -. Vodafone ha infatti attuato una policy per i dipendenti che subiscono violenza domestica e maltrattamenti in 25 Paesi del Gruppo, compresa l’Italia. Con questa misura i dipendenti possono usufruire di dieci giorni di permesso retribuito, oltre a supporto e consulenza per affrontare momenti delicati che si possono presentare in queste situazioni (come un’eventuale denuncia alle forze dell’ordine) e accesso e formazione specifica per l’utilizzo dell’app Bright Sky per tutti i dipendenti”.

