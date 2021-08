App store nel mirino del Congresso Usa: nuova tegola per Apple e Google - CorCom

Il dominio di Apple e Google sul mercato delle applicazioni mobili è stato oggetto di diverse cause ed è anche sotto lo scrutinio della Commissione europea.

L’anno scorso Epic Games, produttore del gioco Fortnite, è entrato in una disputa legale con Apple e Google proprio per le regole dei loro negozi di app. L’escalation iniziata quando Epic ha applicato degli sconti sugli articoli digitali pagati direttamente sul suo sito e non tramite i negozi di app ufficiali, una decisione apparsa come una sfida diretta ad App store e a Play. In tutta risposta Apple ha rimosso Fortnite dal suo store, seguita da Google. Epic ha fatto causa prima all’una e poi all’altra azienda.



Per Apple la mossa di Epic è una diretta violazione delle sue regole. “Epic Games ha purtroppo deciso di non rispettare le linee guida dell’App store, che vengono applicate in modo uguale a tutti gli sviluppatori e servono ad assicurare che il nostro negozio di app sia sicuro per i nostri utenti”, ha dichiarato un portavoce di Apple.

Al contrario per Epic “La rimozione di Fortnite da parte di Apple è l’ennesimo esempio di come Apple sfrutti il suo enorme potere per imporre limitazioni irragionevoli e illecitamente preservare il suo monopolio totale sul mercato dei pagamenti in-app con iOs”, si legge nella causa depositata.

Non è la prima volta che un produttore di app protesta contro la salata commissione del 30% che Apple trattiene sulle vendite digitali e contro il processo di approvazione cui la Mela sottopone tutte le applicazioni con la possibilità di rimuoverle dallo store.

Tra i più critici c’è, per esempio, l’azienda europea della musica in streaming, Spotify, che ha salutato con favore la decisione di Epic Games di agire contro Apple e ha ora espresso soddisfazione per la proposta di legge del Senato Usa.

L’Antitrust europeo sta indagando sull’App Store

Proprio le proteste di Spotify hanno indotto l’Antitrust europeo a aprire un’indagine sull’App Store: Margrethe Vestager ha accolto la denuncia dell’azienda svedese sul ruolo di Apple in qualità di “gatekeeper” e messo sotto la lente l’uso obbligatorio del sistema di acquisto in-app della Mela e le limitazioni alla capacità degli sviluppatori di informare su possibilità di acquisto alternative.

Anche Google Play ha regole simili a quelle di Apple sugli acquisti in-app e le commissioni, ma il sistema operativo Android offre modi per installare software anche al di fuori dell’Play Store, inclusa la possibilità di autorizzare negozi di app di terze parti.