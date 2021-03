Amazon, nuovo cambio ai vertici: Adam Selipsky a capo di Aws - CorCom

E’ ancora cambio ai vertici di Amazon. Dopo l’annunciato subentro di Andy Jassy a Jeff Bezos, tocca ora a Adam Selipsky prendere il posto – dal 17 maggio – dello stesso Jassy sulla poltrona di Ceo di Amazon Web Services, la società regina di Amazon per la fornitura di servizi cloud on demand. Lo annuncia l’azienda in una email ai dipendenti.

Chi è Adam Selipsky

Selipsky, 11 anni nel top management di Amazon nel ruolo di vice president Sales e marketing, aveva lasciato l’azienda nel 2016 per passare a Tableau, ceduta sotto la sua guida a Salesforce nel 2019 per 15,7 miliardi di dollari.

“Tableau ha riscosso un significativo successo durante la gestione di Adam – si legge nella nota ai dipendenti -: il valore dell’azienda è quadruplicato in pochi anni, Tableau è passato attraverso un cambiamento fondamentale del modello di business delle licenze e la società è stata infine acquisita da Salesforce nel 2019 con una delle più grandi acquisizioni di software nella storia. Dopo l’acquisizione, Adam è rimasto Ceo di Tableau ed è stato membro dell’Executive Leadership Team di Salesforce”.

Il valore di Amazon Web Services

Amazon Web Services è la società con cui l’azienda domina il mercato dell’infrastruttura cloud pubblica. Nel 2019 Gartner ha stimato che Amazon deteneva il 45% del mercato cloud, più di qualsiasi altra azienda, tra cui Microsoft e Google.

Selipsky si prepara di conseguenza a occupare il posto più strategico del business Amazon, secondo solo a Jassy che nel terzo trimestre 2021 assumerà il ruolo di Ceo.

Il ruolo che Selipsky aveva lasciato uscendo da Amazon era rimasto vacante per anni fin quando, l’anno scorso, Aws ha nominato Matt Garman, che lavorava a Amazon Elastic Compute Cloud. Considerato una stella nascente all’interno di Salesforce dopo l’acquisizione di Tableau, Selipsky è stato citato nel corso di un evento da David Solomon, Ceo di Goldman Sachs, come uno dei dirigenti più capaci.

Il nuovo Ceo di Tableau sarà Mark Nelson, dal 2018 executive vice president of product development della stessa azienda. Nelson, che è entrato a far parte di Tableau come vicepresidente esecutivo per lo sviluppo del prodotto, diventerà con effetto immediato il nuovo Ceo di Tableau.

