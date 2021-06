Non si arresta la crescita dei social media: nel 2023 utenti a quota 6,5 miliardi - CorCom

Il boom di utilizzo vissuto dai social media l’anno scorso nel pieno della pandemia non si fermerà con il graduale ritorno al New normal: nel 2023 Facebook, YouTube e Instagram raggiungeranno complessivamente 6,5 miliardi iscritti. Secondo l’analisi pubblicata da StockApps.com in base ai dati di Statista, già nel 2021 i tre big del mondo social arriveranno a 5,7 miliardi di utenti. Nei due anni successivi ne guadagneranno altrti 800 milioni.

Facebook numero uno, l’audience è per metà in Asia



Facebook resterà la piattaforma social numero uno al mondo. Nel 2019 contava 2,1 miliardi di utenti attivi; nel 2020, che con i lockdown ha spinto più persone a tenersi in contatto tramite gli strumenti digitali, gli utenti sono saliti a quasi 2,3 miliardi. Le stime degli analisti indicano una crescita a 2,4 miliardi dii utenti nel 2021 e a 2,63 miliardi nel 2023.

Una crescita robusta ma non sensazionale per un social media che fatica a moltiplicare gli utenti a ritmi esponenziali e che cerca di spingere su l’audience arricchendo sempre più i servizi consumer e business. L’area globale con più utilizzatori di Facebook è l’Asia (1,1 miliardi di iscritti che saliranno a 1,24 miliardi nel 2023). Seguono a distanza le Americhe e l’Europa, rispettivamente con 665 miliono e 385 milioni di utenti quest’anno.

YouTube conquista l’India, è il secondo social più usato

La crescita è più robusta per YouTube, che nel 2020 contava 2,1 miliardi di utenti nel mondo. L’India raccoglie il maggior numero di utilizzatori (373 milioni nel 2020). Seguono gli Stati Uniti e il Brazile con 205 milioni e 145 milioni di iscritti rispettivamente. Per la piattaforma video social di Google Statista prevede 2,24 miliardi di utenti nel 2021 e 2,56 miliardi nel 2023 (+15% in due anni).

Instagram cresce più di tutti

Ma il social che sbaraglia gli altri big per tasso di crescita degli utenti è Instagram, la app del photo e video-sharing della galassia Facebook. L’anno scorso Instagram ha raggiunto 926 milioni di utenti, ben 140 milioni in più rispetto al 2019. Inoltre, in base ai dati di Sensor Tower, nel 2020 Instagram è stata fra le cinque app più scaricate sia nell’App Store che su Google Play.

Nel 2021 la base utenti dovrebbe superare per la prima volta il miliardo di iscritti. Nel 2023 il numero di persone che usa Instagram dovrebbe crescere di un ulteriore 23% arrivando a 1,3 miliardi su scala mondiale.

