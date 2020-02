PagoPA, la newco SisalPay-Banca 5 fa il pieno

Pagamenti verso la PA, il 35% viene effettuato con SisalPay-Banca 5. Emerge dai dati di Agid, secondo cui una transazione su tre è avvenuto sul canale della società nata nel 2019, attraverso PagoPA.

Nel 2019 il numero di transazioni totali PagoPA è stato di circa 70 milioni, facendo registrare il tasso di crescita record del 410% rispetto al 2018. Un trend in continua ascesa: come scrive la ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, a gennaio 2020 PagoPA ha raggiunto oltre 11 milioni di transazioni (+88% rispetto a gennaio 2019).

“Per la prima volta – scrive Pisano – siamo riusciti a introdurre delle sanzioni per i dirigenti della Pubblica amministrazione che non integrano i servizi in PagoPa e quindi non adempiono al loro obbligo di digitalizzazione. Questo è un importante passo avanti e lo abbiamo fatto anche grazie alla firma del Protocollo d’intesa con la Corte dei Conti. Sulla digitalizzazione – dice ancora Pisano – vogliamo semplificare la vita dei cittadini e stiamo lavorando con PagoPa all’applicazione Io in sperimentazione in 5 città e in primavera sarà diffusa su tutto il territorio”. Nel corso dell’esame in Parlamento del dl milleproroghe – ricorda Pisano – “verranno discussi temi come l’identità digitale e l’introduzione del diritto a innovare”.

La NewCo SisalPay-Banca 5

La NewCo SisalPay-Banca 5, guidata da Emilio Petrone, è stata una delle prime realtà ad attivare il progetto PagoPA sul proprio canale, attraverso il brand SisalPay: dalla fine del 2016 il servizio è disponibile tramite la rete fisica, poi esteso a sito e App. Oggi il canale SisalPay-Banca 5, fa sapere la società, “è fra i punti di riferimento per il pagamento smart del cittadino, capace di semplificare la relazione con la PA”.

Grazie agli strumenti cashless e all’integrazione fisico-digitale tra la propria rete di oltre 50mila punti vendita in tutta Italia e i servizi online, la NewCo “contribuisce quotidianamente – fa sapere la società – a un cambiamento delle abitudini di consumo degli Italiani”.

La nuova società si è costituita lo scorso dicembre da Intesa Sanpaolo, attraverso Banca 5, e Sisal Group, attraverso SisalPay, e offre una gamma di servizi finanziari di prossimità – come prelievi e bonifici – e di pagamento. SisalPay-Banca 5 serve circa 20 milioni di clienti, sia attraverso una capillare rete di oltre 50mila esercizi, presenti anche nei Comuni e nelle frazioni più piccole del nostro Paese quindi ad elevato valore sociale, sia attraverso prodotti e servizi digitali particolarmente innovativi.

