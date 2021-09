iPhone 13 da oggi in Italia: ecco le offerte e i pacchetti delle telco - CorCom

Chip A15 “bionic”. Fotocamera per immagini al buio. Batteria superveloce in grado di ricaricare fino al 50% in 30 minuti. Sono le caratteristiche top con cui iPhone 13 si presenta oggi sul mercato italiano.

La carta d’identità di iPhone 13

I nuovi iPhone hanno gli stessi bordi squadrati rinnovati l’anno scorso con l‘iPhone 12, sono equipaggiati con sistemi di connettività 5G compatibili con gli operatori di 60 paesi.

Il principale cambiamento è la batteria più grande che, associata ai progressi del chip A15 Bionic, dura di più. L’altra novità principale riguarda le fotocamere e i video.

La modalità ‘Cinematic‘ grazie all’Intelligenza artificiale consente di girare filmati di alta qualità, con la messa a fuoco ad esempio di chi parla e il resto sfocato. Anche le foto migliorano, con il comparto di obiettivi e sensori che fa passi avanti sia sugli iPhone 13 che sui 13 Pro.

Su questi modelli, poi, altra novità è ProMotion, cioè la frequenza di aggiornamento dello schermo più veloce (con refresh rate adattivo a 120Hz) che rende più fluidi alcuni contenuti, già adottata da molti smartphone Android.

L’iPhone 13 Pro ha inoltre un display che Apple chiama “Super Retina Xdr con ProMotion” che si contraddistingue per una frequenza di aggiornamento doppia rispetto agli iPhone precedenti. Ciò significa che lo scorrimento sullo schermo dovrebbe apparire più fluido con meno ritardi.

I prezzi degli iPhone sono invariati rispetto allo scorso anno.

I nuovi dispositivi della Mela hanno a bordo di serie il sistema operativo iOS 15 rilasciato pochi giorni fa, che serve anche da aggiornamento degli iPhone più datati.

L’iPhone 13 alla prova sul 5G di Tim

In Italia gli utenti potranno provare iPhone 13 con la rete mobile 5G di Tim (riconosciuta come la più veloce in download d’Europa da Opensignal). I clienti Tim, infatti, hanno raggiunto una velocità di download media di 296,5 Mbps. Tim inoltre, è entrata nella top 30 mondiale per aver consentito un miglioramento nel passaggio dalla rete 4G a quella 5G in termini di velocità di download e upload, nella diffusione di video e nella gaming experience.

Già lo scorso luglio, Ookla, società leader a livello mondiale nella misurazione e analisi delle reti fisse e mobili, ha valutato la rete Tim 5G come la più veloce in Italia per il periodo aprile – giugno 2021.

Ad oggi il 5G Tim ha raggiunto a Milano oltre il 90% di copertura. Il servizio, disponibile per cittadini e imprese, è attivo in numerose città con una velocità fino a 2 Gigabit al secondo. Tra le città principali si segnalano Roma, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Sanremo, Ivrea, Brescia e Monza con il primo autodromo d’Europa connesso in 5G.

Le proposte di WindTre

WindTre propone la gamma iPhone 13 a partire da 15,99 euro in più al mese rispetto all’offerta scelta e con anticipo a partire da zero euro con finanziamento. Ad esempio, i clienti che sottoscrivono la soluzione ‘Di Più Unlimited 5G’, con minuti e Giga illimitati, minuti internazionali e call center senza attese, avranno la possibilità di abbinare iPhone 13 128GB a 19,99 euro in più al mese, senza anticipo se scelgono il finanziamento.

Inoltre, per tutta linea iPhone 13 i clienti possono aggiungere il servizio ‘Reload Plus’, che consente di proteggere il proprio iPhone e cambiarlo ogni anno con il nuovo modello.

I nuovi modelli iPhone possono essere acquistati anche in abbinamento alle offerte ‘Professional’ di WindTre. Ad esempio con ‘Professional World’, soluzione 5G ready che include assistenza prioritaria, minuti e Giga illimitati in Italia, oltre a minuti e Giga da e verso l’estero, i clienti possono avere iPhone 13 a partire da 16,99 euro in più al mese rispetto al costo dell’offerta. Inoltre, possono aggiungere il servizio ‘Smartphone Reload’ che permette, se si rompe, di sostituire il proprio iPhone.

