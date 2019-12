Imprese nel guado, intervento pubblico determinante per l’Italia broadband

Meno del 14% delle Pmi italiane ha connessioni Internet da 100 Megabit al secondo: è questo il dato (emerso dal recente rapporto“Imprese e Ict 2019” di Istat) da cui partire per mettere in campo strategie e progetti sull’ultra-banda larga per le imprese in Italia. Nel corso dell’edizione odierna di Telco per l’Italia, l’evento CorCom-Digital 360, quest’anno focalizzato sulla connettività nelle imprese e le aree grigie, la tavola rotonda “Dare vita all’ecosistema italiano” ha fatto il punto sulla situazione attuale e gli strumenti con cui superare un gap che costa Pil all’economia italiana.



Se è vero che il 94,5% delle imprese con almeno 10 addetti utilizza connessioni in banda larga fissa o mobile è anche vero che solo il 41% naviga ad almeno 30 Mbps e appena il 13,8% ad almeno 100 Mb. Lo scenario è in miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni, ma non basta: c’è un gap con il mercato consumer e con quello delle grandi aziende, dove le connessioni veloci sono salite dal 40,1% al 75,9%.

“Per la trasformazione digitale serve la connettività a 1 Gigabit”, ha ribadito Maurizio Dècina, Professore emerito, Politecnico di Milano. “Serve anche il cloud computing: sono questi i due elementi fondamentali per crescere e digitalizzarsi, ma in Italia il governo non dà nessun incentivo per pagare gli abbonamenti al cloud e questo è un gap da superare”.

Nella specifica questione delle aree grigie: “I fondi pubblici saranno importanti, servirà investire sia nel Fixed wireless access che nella Fiber to the premises”, ha affermato Dècina. Positivi anche i voucher per le aree bianche per superare il ritardo che persiste nella digitalizzazione di scuole e Pmi: se ne parlerà alle prossime riunione del Cobul e, secondo Dècina, “ben vengano anche se rischiano di arrivare in ritardo” rispetto alle esigenze di digitalizzazione del tessuto economico e sociale.

Un altro elemento evidenziato da Dècina riguarda il 5G. “La competizione infrastrutturale è davvero difficile, il 5G di fatto ancora non c’è. È uno standard mobile basato sulla network softwarization, l’edge computing, l’intelligenza artificiale e anche qui siamo indietro”. Si tratta di tecnologie “strategiche per l’evoluzione della rete” ma gli sforzi di investimento sono enormie e la condivisione degli asset tra gli operatori, i cui margini sono sempre più magri, sarà fondamentale. “Intanto gli Ott, da Amazon a Google, hanno capito la softwarizzazione della rete e l’edge computing e intendono investire e entrare in questo business”.

La capacità delle telco di investire resta il primo fattore per vincere la sfida della copertura capillare dell’ultrabroadband, insieme alla presenza di una domanda nel mercato. Ma i conti delle telco sono prosciugati dagli investimenti in reti e frequenze e dall’aggressiva concorrenza sul mercato, mentre il quadro regolatorio non è favorevole: questo lo scenario dipinto dagli operatori di settore.

Negli investimenti e nei roll-out dei progetti delle telco in Italia pesano ancora la burocrazia eccessiva e la lentezza dei decreti attuativi, che creano lentezza e inefficienza, ha sottolineato Raffaele Celentano, head sales Sirti. Altro nodo fondamentale: “La concorrenza si basa solo sul prezzo“, ha aggiunto il top manager di Sirti. L’azienda specializzata in infrastrutture tecnologiche sta puntando sulla cybersecurity e diversificando l’offerta, puntando con maggiore decisione sui servizi anche tramite acquisizioni, come la recente di WellcommEngineering ed è pronta a nuove operazioni sul mercato per allargare l’organico e le competenze per servire i clienti: il primo ambito cui Sirti guarda per l’M&A è proprio il cloud computing così strategico per le imprese.

Ha ribadito l’impegno in Italia, a fianco delle imprese, delle smart city e degli altri clienti, Luigi De Vecchis, Presidente Huawei Italia: “Huawei oggi è l’unica telco che investe a ampio raggio su tanti settori, dal cloud e data center agli smartphone passando per supercomputer e chip”, ha affermato De Vecchis. Il presidente di Huawei in Italia non si è addentrato in temi politici, ma ha sottolineato la scelta obbligata (“non ci piace”) di indipendenza tecnologica per il vendor cinese che “consente a Huawei di rimanere un gigante” e ricordato gli investimenti nel 5G, in cui rientrano il centro di ricerca e sviluppo di Milano dedicato alle onde millimetriche. In Italia Huawei è attiva anche con il centro CSR4 e la collaborazione con la Regione Sardegna sulle smart city e con partnership con università, tra cui quella di Pavia sulla microelettronica. Quanto alla cybersecurity e ai provvedimenti che i singoli governi stanno adottando (come il perimetro cibernetico in Italia): “La preoccupazione di Huawei è che siano incluse tutte le tecnologie di tutti i paesi, che dovranno essere soggette a verifica, approvazione o rimozione: rischiamo di mettere una zavorra all’innovazione dell’Italia e di mandare in fumo miliardi di euro di Pil per i ritardi sulle reti 5G”.

Tra i fondi a disposizione per gli investimenti infrastrutturali nelle aree bianche e grigie c’è il fondo europeo Connecting Cebf (Europe broadband fund), che vuole contribuire a realizzare la Gigabit society mettendo in campo 500 milioni di euro di investimenti in broadband entro il 2020 facendo leva su attori pubblici e privati. Ne ha parlato Roberto Opilio, Director Italia e Sud Europa, Fondo Cebf: i primi tre progetti sono stati finanziati in Slovenia, Croazia e Gran Bretagna ma all’inizio del 2020 partiranno tre nuovi progetti e due sono in centro italia. Sono progetti del valore di circa 50 milioni di euro ciascuno e basati sulla fibra, che mirano a mettere insieme più partner industriali per iniziative future-proof. “Progetti relativamente piccoli ma rilevanti: anche i soggetti piccoli possono dare un contributo allo sviluppo dell’ultra broadband in Italia”, ha sottolineato Opilio.

