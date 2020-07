Bonus e prodotti hi-tech: Linkem lancia MyLinkPlus per “premiare” i clienti

Accelerazione Crm per Linkem. L’operatore di banda larga wireless punta ad allargare la base clienti con una strategia per favorire engagement, reward e loyalty. Per questo ha stretto una partnership con la digital consulting company Iquii. Al centro l’attivazione di MyLinkPlus, programma di coinvolgimento e fidelizzazione dei clienti sviluppato su Fanize, piattaforma costruita su logiche basate su missioni, instant game, reward e catalogo prodotti e che consente di coinvolgere attivamente gli utenti attraverso meccaniche e stimoli digitali, e non solo.

Iquii ha seguito l’intero processo di sviluppo del progetto e del programma: dalla customer experience alla strategia e alle meccaniche di engagement, reward e loyalty e ha supportato Linkem nella fase di rilascio della piattaforma e strategia di lancio.

Come funziona la piattaforma MyLinkPlus

Nella piattaforma di loyalty di Linkem è presente un catalogo premi che comprende esperienze esclusive (sviluppate anche con partner e sponsor), buoni digitali e prodotti tech. L’utente viene premiato mediante il raggiungimento di punti qualificanti spendibili per ottenere i prodotti e i premi del catalogo costantemente aggiornato.

Gli utenti al primo accesso avranno in dote 100 punti che sommati a quelli guadagnati attraverso il percorso costruito sulla piattaforma mediante le meccaniche di Fanize e l’acquisto di servizi Linkem, consentiranno di accedere a livelli e status specifici: Bronze, Silver, Gold e Platinum.

Strategie per il mercato Tlc

“Linkem mette da sempre al centro della propria proposizione il soddisfacimento dei bisogni del cliente e oggi con il programma MyLinkPlus vogliamo premiare la loro fiducia e fedeltà, rafforzando ulteriormente la relazione con il nostro brand grazie ad una piattaforma interattiva e una customer experience facile e accessibile – dice Francesco Sortino, External Relations and Marketing Officer di Linkem -. Anche per questo progetto abbiamo puntato sulla migliore tecnologia disponibile e su logiche di marketing evolute, per questo abbiamo scelto come partner Iquii e la piattaforma Fanize”.

Per Fabio Lalli, Chief Business & Innovation Officer di Iquii “in un mercato incerto e in forte cambiamento, i brand hanno bisogno di strutturare un dialogo sempre più stretto con i propri clienti e costruire un processo di coinvolgimento e fedeltà maggiore, che gli consenta di comprendere meglio esigenze e abitudini”.

L’industria della telco è un segmento di mercato che si sta muovendo in questa direzione “e sul quale stiamo investendo molto – dice Lalli -: con Linkem siamo partiti con un progetto importante di engagement e loyalty che vedrà nei prossimi mesi luce anche in altre declinazioni”.

